Marketing

MMA Impact Brasil 2026 traz Porchat, Toguro e 80 palestrantes de marketing e inovação

Em sua 13ª edição, evento da MMA espera receber 5 mil pessoas para debates sobre IA, branding, creator economy, retail media e negócios

MMA Impact Brasil 2026 reúne líderes, creators e marcas em dois dias de debates sobre marketing, inovação e negócios em São Paulo (Divulgação)

MMA Impact Brasil 2026 reúne líderes, creators e marcas em dois dias de debates sobre marketing, inovação e negócios em São Paulo (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19h16.

Última atualização em 6 de maio de 2026 às 19h21.

Em sua 13ª edição, o MMA Impact Brasil 2026, principal encontro da maior comunidade de Marketing da América Latina, apresentará mais de 80 palestrantes em painéis e estudos de caso sobre branding, performance, inteligência artificial, retail media, tv conectada, negócios, liderança, creator economy, inovação e criatividade.

Realizado pela MMA (Marketing + Media Alliance), o evento será realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Ao longo dos dois dias, o encontro deve receber cerca de 5 mil profissionais.

Além da programação de conteúdo, o MMA Impact Brasil 2026 oferece oportunidades exclusivas de networking para membros, business lounge para trabalhar e se conectar entre um conteúdo e outro, e ativações de marcas e empresas do ecossistema.

A edição terá também múltiplas personalidades do mundo do entretenimento. No primeiro dia, o cantor e compositor Carlinhos Brown e a Amanco Wavin falam sobre a relação de 20 anos, e de coerência e consistência como ativos de marca em um mercado obcecado por novidade.

Já no segundo dia, a Diageo e o ator Fabio Porchat revelam como Smirnoff Ice transformou autenticidade, humor e coragem em uma campanha que gerou conversa, identificação e impacto real. Além deles, o influenciador fitness e empresário Toguro vai contar mais sobre o fenômeno “sabor”.

Conversas entre lideranças

Em 2025, o evento promoveu pela primeira vez encontros especiais entre CEOs, CMOs e CFOs da mesma empresa. Com o sucesso da iniciativa, a edição deste ano traz duplas de líderes de empresas como Nívea e Nestlé, esta última unindo pela primeira a líder de Marketing e a de Vendas para debater a sinergia necessária entre as áreas e como essa parceria é fundamental para o sucesso dos negócios.

A programação tem ainda paineis com líderes das empresas Dell, Diageo, L’Oréal, Kwai, Danone, Kenvue, Bauducco, Amanco, Pepsico, Seara, Mercado Livre, entre outros. Serão mais de 800 minutos de conteúdos, apresentados em três palcos simultâneos.

"Acreditamos em histórias completas: resultados, aprendizados e os desafios que moldam líderes mais fortes. Valorizamos as trocas que nascem da sinergia e também das diferenças. Por isso fazemos com que nossos encontros sejam espaços para crescermos juntos e construir aprendizados mais profundos", diz Fabiano Destri Lobo, CEO Latam da MMA.

Para ele, quando diferentes perspectivas se encontram, a inovação e a conexão genuína acontecem. "Essa é uma das maiores forças da nossa comunidade e estamos muito orgulhosos de realizar mais um MMA Impact Brasil”, complementa.

A agenda do MMA Impact Brasil 2025 pode ser vista no site do evento e está sendo atualizada diariamente. Os ingressos estão à venda.

O evento tem ainda a parceria das empresas Mercado Ads, Globo, iFood Ads, Logan, MIQ, PicPay Ads, Flutter Brazil, Ginga, Kwai for Business, The Led, Live, Uber Advertising, US Media, Diageo, Bauducco, Ole Interactive e EXAME.

MMA Impact Brasil 2026
Data: 21 e 22 de maio de 2026
Local: Transamerica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387)
Ingressos à venda: https://mmaglobal.com/impactbrasil2026#register
Credenciamento de imprensa: jess@marketingfuturetoday.com

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