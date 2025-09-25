Marketing

Mineirinho quebra recorde mundial na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre; veja o vídeo

Sandro Dias, campeão mundial de skate, encarou uma queda de 65 metros na rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre

Sandro Dias bate recorde mundial com queda de 65 metros no CAFF, em Porto Alegre. (Victor Eleutério Costa/Red Bull Content Pool)

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14h29.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 14h44.

Sandro Dias, o Mineirinho, testou nesta quinta-feira, 25, os limites do skate na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre. Em uma queda de 65 metros, o skatista cravou o novo recorde mundial no desafio Red Bull Building Drop.

Ao todo, a rampa tem 75 metros e foi instalada pela Red Bull no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) na capital gaúcha. O evento foi realizado em parceria com o governo do Rio Grande do Sul.

Com o drop recorde de hoje, Mineirinho busca aumentar ainda mais a altura das descidas até atingir a metragem total da rampa. Veja o vídeo:

Funcionários do Guinness World Records estão presentes para validar o maior drop-in de skate já registrado.

O projeto seguiu protocolos de segurança semelhantes aos de esportes de alto risco. No final da rampa, barreiras de ar usadas em corridas de MotoGP foram instaladas para amortecer a desaceleração. 

'A rampa definitiva'

Com seu formato curvo, o CAFF há décadas é apelidado pela cena local de skate como  "a rampa definitiva”.

O prédio de 21 andares e quase 89 metros de altura é considerado um marco arquitetônico da capital gaúcha.

Memes, vídeos e histórias circularam por anos imaginando como seria dropar do topo do edifício, o que transformou o prédio do governo em ponto simbólico para os fãs da modalidade esportiva.

Quem é o Mineirinho

Sandro Dias completa 50 anos em 2025 e segue ativo no skate profissional.

Conhecido como o “Rei do 540”, Mineirinho foi o primeiro brasileiro a acertar um 900 e pioneiro mundial ao executar a manobra em competição.

Em 2019, o atleta já havia desafiado os limites ao dropar uma estrutura de 30 metros montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.

Além da carreira esportiva, Sandro também lidera o Instituto Sandro Dias, que oferece aulas gratuitas de skate a jovens em situação de vulnerabilidade.

