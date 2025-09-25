Mineirinho quebra recorde mundial na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre; veja o vídeo

Sandro Dias, o Mineirinho, testou nesta quinta-feira, 25, os limites do skate na rampa gigante da Red Bull em Porto Alegre. Em uma queda de 65 metros, o skatista cravou o novo recorde mundial no desafio Red Bull Building Drop.

Ao todo, a rampa tem 75 metros e foi instalada pela Red Bull no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) na capital gaúcha. O evento foi realizado em parceria com o governo do Rio Grande do Sul.

Com o drop recorde de hoje, Mineirinho busca aumentar ainda mais a altura das descidas até atingir a metragem total da rampa. Veja o vídeo:

Funcionários do Guinness World Records estão presentes para validar o maior drop-in de skate já registrado.

O projeto seguiu protocolos de segurança semelhantes aos de esportes de alto risco. No final da rampa, barreiras de ar usadas em corridas de MotoGP foram instaladas para amortecer a desaceleração.

'A rampa definitiva'

Com seu formato curvo, o CAFF há décadas é apelidado pela cena local de skate como "a rampa definitiva”.

O prédio de 21 andares e quase 89 metros de altura é considerado um marco arquitetônico da capital gaúcha.

Memes, vídeos e histórias circularam por anos imaginando como seria dropar do topo do edifício, o que transformou o prédio do governo em ponto simbólico para os fãs da modalidade esportiva.

Quem é o Mineirinho

Sandro Dias completa 50 anos em 2025 e segue ativo no skate profissional.

Conhecido como o “Rei do 540”, Mineirinho foi o primeiro brasileiro a acertar um 900 e pioneiro mundial ao executar a manobra em competição.

Em 2019, o atleta já havia desafiado os limites ao dropar uma estrutura de 30 metros montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo.

Além da carreira esportiva, Sandro também lidera o Instituto Sandro Dias, que oferece aulas gratuitas de skate a jovens em situação de vulnerabilidade.