Mercado Livre terá live com descontos de até 80%

O Mercado Livre, maior empresa de comércio eletrônico no Brasil segundo a consultoria alemã Statista, fará uma "live" com descontos de até 80% nesta quarta-feira, a partir das 19h.

As categorias que participarão da promoção são tecnologia, moda,, casa e móveis e beleza e cuidado pessoal. O vídeo será transmitido pela empresa por meio do YouTube. Os produtos de marcas como Motorola, Google, Madesa, Maybelline e Casa das Serras farão parte da promoção chamada "Live Descontaço".

A iniciativa faz parte de uma tendência global chamada de live commerce. Varejistas e marcas se utilizam do artifício escassez temporária das promoções em vídeos ao vivo com influenciadores como estratégia de marketing para vender produtos com descontos.

Segundo estimativa da consultoria americana Research and Markets, o faturamento global vindo do “e-commerce social” será de US$ 600 bilhões até 2027.

A China é o país de maior sucesso com as lives feitas pelo comércio eletrônico. Por lá, os vídeos ao vivo já eram parte da rotina das pessoas mesmo antes da pandemia de covid-19. Mas a quarentena elevou o formato a um novo patamar. O shopping Shanghai New World fez três transmissões ao vivo com 12 horas de duração em março que foram vistas por 130.000 pessoas. No vídeo, os vendedores apresentavam os produtos das lojas e respondiam a dúvidas dos clientes. A venda por meio de ­lives ganhou até um apelido: shopstreaming. A consultoria iiMedia estima que o faturamento desse modelo de vendas foi de 129 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 111% em relação a 2019.