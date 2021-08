Mercado Livre recria voz de pai de Zico e faz pedido no Maracanã

Por 334 vezes, o jogador de futebol Zico marcou gols no Maracanã, mas nenhum foi visto pelo seu pai, o senhor José Antunes Coimbra, falecido em 1986 e agora homenageado em campanha de Dia dos Pais do Mercado Livre, que recria sua voz.

Na ação, o ídolo do futebol pisa novamente no Maracanã sem saber da surpresa que viveria. Zico acreditou que participaria de uma campanha tradicional, mas, no gramado ele ouve a voz do pai, recriada digitalmente para um último pedido: marcar mais um gol no estádio.

"Meu pai estava no Maracanã na fatídica final da Copa de 50 e ficou tão chateado com o resultado que nunca mais colocou os pés lá. Ele se foi há mais de 30 anos e eu sempre falei para o meu filho que eu gostaria muito que meu pai tivesse vivido esse momento, de ver o filho fazendo um gol naquele gramado sagrado, vestindo a camisa do Flamengo", diz Zico.

Para recriar a voz de Seu Antunes, pai do jogador, a campanha usou uma tecnologia de Inteligência Artificial. Foi criado um dicionário de voz personalizado que constrói uma mini base de fala a partir de gravações já existentes e materiais suplementares de timbre similar.

Com essa base, usou-se um vídeo do arquivo pessoal de Zico e, adaptado para um sistema de síntese neural, o dicionário produziu um novo texto com fala sintetizada, recriando, a partir de diversas edições, a voz de Seu Antunes.

"Quisemos criar uma conexão entre os pais e filhos que estão longe e também com os apaixonados por futebol ao destacar a história do Zico, ícone do Flamengo. Além disso, nosso filme quer mostrar que nunca é tarde para se realizar sonhos", diz Thais Nicolau, diretora regional de marca do Mercado Livre.

De acordo com a Soundthinkers, responsável em conduzir toda essa etapa de inovação e tecnologia através do som, para garantir a qualidade de síntese, todas as frases foram gravadas seguindo um estilo único.

Paulo Dytz, sócio e líder da St, explica que é um processo complexo, que é preciso ter um conjunto mínimo de aproximadamente 250 frases foneticamente ricas para a construção do dicionário de voz.

"Foi um sonho realizado poder ouvir a voz do meu pai novamente. Nunca imaginei que fosse possível e tive esse desejo atendido. O mundo mudou e a tecnologia possibilitou ter, mesmo que por poucos momentos, a sensação e a alegria de ter meu pai comigo novamente", comenta Zico.

Segundo Bruno Brux, diretor executivo de Criação da GUT São Paulo, essa é uma campanha inspiracional, que fala sobre como as relações entre pais e filhos transpassam barreiras físicas. "O objetivo da campanha é aflorar os sentimentos das pessoas pelas suas figuras paternas, sejam elas quem forem, em qualquer lugar".