Mercado Livre protagoniza casais LGBTI+ em beijos icônicos da cultura pop

A varejista Mercado Livre lança a campanha Novos Beijos Icônicos com o objetivo de democratizar beijos de casais diversos, celebrando a comunidade LGBTI+ ao longo do Mês do Orgulho LGBTI+.

A campanha criada pela GUT é uma das que mais explícita beijos de casais homossexuais na publicidade brasileira até o momento. Com cenas inspiradas na cultura pop, o vídeo é um convite a normalizar #BeijosIconicos protagonizados por casais diversos.

Com início no próximo dia 06 de junho, durante a Parada SP Online, a campanha vai se espalhar também pelas redes sociais e as ruas.

"A campanha reforça a ideia de democratizar todas as expressões de afeto e nosso apoio em construir um mundo mais representativo, estimulando a sociedade a entender que beijos LGBTI+ também são icônicos", diz Thais Souza Nicolau, diretora regional de marca do Mercado Livre.

Segundo ela, o Mercado Livre está ciente dos riscos que uma campanha como esta pode ter, mas também está coerente com o propósito da marca. "O risco é de algumas pessoas não gostarem, mas é um risco que faz todo sentido assumir, pois diversidade e inclusão é parte do DNA do Mercado Livre".

Fotos

O Mercado Livre disponibilizará as fotos para download e aplicação de forma irrestrita, e a cada download realizado a companhia doará R$1 para a Casa1, instituição de apoio aos LGBTI+.

A companhia também convidou um time de influenciadores digitais que fará, ao longo de todo o mês, releituras de beijos icônicos em formato de fotos, convidando seus seguidores a participarem do movimento. Foram convidados ainda ilustradores LGBTI+ para retratar os beijos da campanha.

A campanha desenvolvida pela GUT reforça as iniciativas do Mercado Livre em ser uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva. Há quatro anos, a marca atua em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo para contribuir e amplificar a voz da comunidade, trazendo visibilidade a essa jornada diária de luta, celebração e reivindicações de direitos. Neste ano, a parada mais uma vez acontecerá online, no dia 06 de junho, via Youtube, e contará com patrocínio oficial do Mercado Livre.

A campanha terá uma inserção no intervalo do Fantástico, da TV Globo, e seguirá reverberada em mídias sociais para estimular o debate sobre o tema. Para dar sustentação, foi desenvolvida uma exposição a céu aberto dos beijos icônicos, via ativação OOH (Out Of Home, no termo em inglês).

A partir do dia 15 de junho, os pontos de ônibus da Avenida Paulista, onde a parada tradicionalmente acontece, contarão com encartes dos beijos criados para a campanha. Um cuidado adicional tomado pela marca e agência, por conta do momento de pandemia, foi utilizar casais em relacionamentos sérios em cada uma das cenas.

“Existem dezenas de beijos considerados icônicos e todos eles tem uma coisa em comum: são protagonizados por um casal heterossexual. Como uma marca que acredita na liberdade, inclusive para o amor, pensamos que repensar esses beijos", diz Bruno Brux, da GUT São Paulo.