McDonald's vende molho do Big Tasty em frascos e faz promoção para fãs

Depois do lançamento do molho Big Mac, o McDonald's divulga a venda do molho Tasty em bisnagas avulsas. A novidade chega em frascos de 190g.

Para a divulgação, por meio de uma análise em sua base de dados, o McDonald’s mapeou os clientes verdadeiramente apaixonados pelo produto, para que recebessem em primeira mão o convite para se juntar aos Amigos Próximos da marca no Instagram.

Durante os dias 02 a 05 de julho, esses consumidores que aceitaram o convite vão poder resgatar um cupom que garante a compra antecipada do item. Nesse primeiro momento apenas o frasco 190g avulso será comercializado.

A partir de 06 de julho as vendas estarão abertas a todo o público e será possível adquirir o produto tanto de maneira avulsa quanto com sua McOferta preferida.

“Estamos indo além com essa estratégia, pois, pela primeira vez, nossa expertise em analisar as informações que recebemos dos consumidores em nosso app, nos guiaram para criar uma dinâmica divertida, que vai contribuir para gerar uma conversa relevante e aumentar nossa conexão com os fãs da marca", diz João Branco, CMO do McDonald’s.

Uma das principais ferramentas para a construção da estratégia de lançamento foi o app do McDonald's, que atualmente conta com mais de 52 milhões de downloads, sendo mais da metade no Brasil.

“Hoje nosso aplicativo tem um papel fundamental no nosso relacionamento com o cliente. Ele concentra uma série de benefícios e estamos em constante evolução, para que se torne uma plataforma de experiências exclusivas" diz.

Na pré-venda o molho estará disponível para compra no balcão, totens de autoatendimento e Drive-thru. A partir do dia 6 de julho será possível adquirir também pelo delivery. Confira aqui a lista de unidades participantes.