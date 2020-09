McDonald’s vende Duplo Big Mac e molho especial a parte — por poucos dias

Nesta terça-feira, 1º de setembro, o McDonald’s lança uma campanha estrelada pela atriz Fernanda Paes Leme, que resgata o famoso jingle do sanduíche Big Mac. A novidade marca também o início das vendas do molho especial e do duplo Big Mac.

“Nossa expectativa é proporcionar mais um motivo para as pessoas matarem a saudade do Méqui. Temos uma quantidade bem limitada e a expectativa de duração dos fracos é de poucos dias, pois sabemos que se trata de um item muito desejado”, diz João Branco, CMO do McDonald’s à EXAME.

Essa é a primeira vez que o molho é vendido separadamente no Brasil, no passado, Reino Unido, Austrália e Canadá já ofereceram a possibilidade de comprar o item. Por aqui, é possível adquirir duas opções de combos do Duplo Big Mac nos restaurantes. No delivery há a disponibilidade até dia 6 de setembro pelo UberEats, e depois abre para os demais parceiros da rede de fast food.

McOferta Média com Pote 23g: McFritas, bebida, Duplo Big Mac e pote de 23g – por R$ 29.90

McOferta Média com Frasco 190g: McFritas, 4 unidades de McNuggets, bebida, Duplo Big Mac e frasco 190g – por R$ 34.90

Segundo a atriz Fernanda Paes Leme, o McDonald’s tem espaço na sua história. “Eu estudava perto de um McDonald’s e passar lá era sempre motivo de celebração. Fiz até um aniversário lá quando era pequena. Com menos de 12 anos, quando eu já fazia publicidade em São Paulo, participei de um comercial da marca e sempre tive vontade de fazer e me imaginar gravando e comendo no McDonald’s”, diz.

O comercial é produzido pela Prodigo Films e dirigido por Laga Vilanova. A campanha é realizada pela DPZ&T. “Essa é a primeira campanha que estamos realmente voltando a filmar nos restaurantes do Méqui e, por isso, faz todo sentido que a gente fale sobre o clássico que é o Big Mac e celebrarmos a extensão de linha”, diz Rafael Urenha, vice-presidente de criação da DPZ&T.

Retomada

Segundo Branco, do McDonald’s, a prioridade na reabertura dos salões de restaurantes é a segurança de dos clientes e funcionários, por isso, há o acompanhando todos os normativos e decretos referentes às operações e reaberturas nos municípios.

“Atualmente, estamos com mais de 90% de nossos restaurantes operando de acordo com a possibilidade de cada região. Alguns seguem apenas com delivery e drive, outros com salões abertos respeitando todas as medidas de distanciamento social e segurança”, afirma.

Assista o vídeo: