McDonald’s patrocina clientes e dá sanduíche de graça; saiba como ganhar

Nas redes sociais do McDonald’s não faltam pedidos de patrocínios. Percebendo isso, a companhia de fast food vai liberar o resgate de um Quarterão com queijo de graça no balcão ou no drive-thru a partir dessa semana.

Para participar, basta enviar o link da comentário que pede o patrocínio para o “Méqui Zap”. O acesso pode ser feito pelo link ou adicionando o número (11) 3230-3223 aos contatos do WhatsApp.

A promoção é válida para os posts publicados até o dia 19 de agosto de 2020, mas os links podem ser enviados até 31 de agosto de 2020 e o resgate feito até 7 de setembro de 2020.

Para aqueles que não fizeram uma publicação, a rede preparou ofertas ativas no app da marca e via WhatsApp. O cheeseburguer + bebida 300ml, por exemplo, sai por R$ 6,90.

“Ao longo do tempo, percebemos que milhares de pessoas nos enviam pedidos de patrocínio nas redes sociais e não tinha como ignorarmos esse movimento crescente. É uma forma de retribuirmos o carinho desses consumidores de forma simples e divertida”, diz João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

A campanha #MÉQUIPATROCINA é desenvolvida pela agência DPZ&T, que entrou com um filme de 60 segundos no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.