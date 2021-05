McDonald's lança combo e acessórios do BTS; saiba onde encontrar

Nesta quarta-feira, 26, chega ao Brasil o combo do McDonald's lançado em parceria com o grupo de k-pop BTS. A refeição inclui Chicken McNuggets com 10 unidades, McFritas Média, Coca-Cola média, além dos molhos Sweet Chili e Cajun, que são inspirados em receitas populares do McDonald's da Coreia do Sul.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

Os fãs brasileiros também poderão adquirir alguns produtos exclusivos inspirados pela parceria entre BTS e McDonald’s. Para ter acesso aos itens com design inspirados nessa colaboração, basta baixar o aplicativo da Weverse Shop no celular, se cadastrar e verificar a disponibilidade. A venda será liberada no começo da noite.

“A Méquizice do BTS é mais uma prova de que todo mundo tem sua maneira especial de curtir nossos produtos, inclusive o BTS. Estamos muito animados em trazer para os consumidores brasileiros uma combinação criada em parceria com os astros do pop global”, explica João Branco, CMO do McDonald’s Brasil. email

Essa será a primeira vez que uma refeição criada com personalidades será oferecida globalmente, alcançando quase 50 países. O Brasil, que conta com o maior número de fãs da banda em todo o mundo não poderia ficar de fora da ação. Por aqui, os clientes poderão pedir a edição limitada da Méquizice do BTS nos restaurantes, Drive-Thru ou via McDelivery.

O preço sugerido da oferta é a partir de R$ 29,90 no McDelivery.

Confira os restaurantes participantes.

Assine EXAME e descubra as melhores inovações no Brasil