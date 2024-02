McDonald's inicia hoje venda oficial do McFish em todo o Brasil (e nós já provamos)

Após uma longa espera, desde o início da estratégia de marketing que começou há mais de quatro meses, o McDonald's finalmente iniciou a venda oficial do McFish em todos os restaurantes da rede no Brasil, nesta terça-feira, 6 de fevereiro.

O sanduíche, que está fora de linha no país desde 2019, volta agora ao cardápio, por tempo limitado, com novidades. A receita ganhou uma fatia inteira de queijo cheddar (anteriormente, era meia fatia), além do já conhecido peixe empanado da espécie Polaca, importado do Alasca, molho emulsionado tártaro e pão.

"Testamos todos os produtos e entendemos que, desta forma, o sanduíche fica mais gostoso", disse Sérgio Eleutério, diretor de marketing do McDonald's no Brasil, em entrevista à EXAME.

Outra novidade é o McFish Duplo, com dois filés e queijo entre eles. Os combos médios (sanduíche, McFritas e bebida) saem a partir de R$ 30,90, o McFish, e R$ 35,90, o McFish Duplo. Já na compra avulsa, os sanduíches podem ser encontrados a partir de R$ 19,90 e R$ 24,90, respectivamente, podendo variar de acordo com a unidade escolhida.

Visitamos a cozinha do Méqui...

Pela primeira, o McDonald's lançou uma lista de espera para a venda antecipada de um produto, antes mesmo do lançamento oficial. Entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro, os consumidores que participaram da ação puderam experimentar o McFish em primeira mão. Caso da reportagem, que foi convidada, inclusive, para uma visita exclusiva à cozinha do Méqui.

O convite faz parte do programa Portas Abertas da rede de fast food, que integra a estratégia de responsabilidade social corporativa e completa 10 anos em 2024.

A iniciativa, que é aberta ao público em todas as lojas, visa aumentar a conexão e a confiança junto aos consumidores, por meio da experiência educativa, que revela os bastidores da operação.

E provamos o McFish!

Em visita à Unidade Moema, em São Paulo, no último dia 30, os funcionários mostraram à reportagem como funcionam os processos dentro do McDonald's e os detalhes de toda a produção dos alimentos, destacando questões relacionadas à segurança, higiene e padrões de qualidade.

Devidamente preparadas, com touca na cabeça para evitar queda de cabelos e mãos bem lavadas, as repórteres passearam por todas as instalações da cozinha, como estações de preparo de carnes, pães, gelo, sobremesas e montagem dos sanduíches, além das áreas de frituras, bebidas, armazenamento de insumos e drive thru.

Os espaços foram projetados para minimizar o tempo de espera dos clientes e garantir a consistência na qualidade dos produtos em todas as unidades. Durante a visitação, os funcionários ainda fizeram a montagem do novo McFish, o qual foi degustado pela reportagem posteriormente.

Opinião: "Reencontro com a nostalgia"

Embora ainda esteja presente no menu fixo de países como Estados Unidos e Austrália, o McFish parou de ser vendido no Brasil em 2019. Para muitos, assim como para a repórter de 33 anos que assina este texto, o sanduíche era um dos preferidos na infância. A combinação de um pão macio com um suculento filé de peixe e a suavidade do molho tártaro agradava mesmo quem não era muito fã de fast food.

Ao aventurar-me pelos corredores do universo da rede, decidi render-me à curiosidade e dar uma chance à versão McFish 2024 e, olha, confesso que foi um reencontro saboroso com a nostalgia.

Em minha opinião, a simplicidade do McFish é o seu ponto forte. O molho tártaro, com a sua pegada clássica, adiciona um toque de sabor sem dominar o conjunto. A textura do filé de peixe empanado também é leve, e bem crocante por fora, e não lembra em nada aquelas carnes mais massudas.

O sabor do peixe, contudo, é bem suave e acaba se misturando aos outros ingredientes, como acontece com os demais lanches da rede. Não julguem, mas para mim, de certa forma, todos têm um gosto semelhante (que ao meu 'paladar para fast food' é bem agradável).

Não posso negar que a experiência conseguiu capturar a magia original que o tornou um sucesso em tempos passados. Resta saber, agora, se o McFish vai de fato voltar ao menu fixo no Brasil, até porque, em um mercado saturado de opções de fast food, a reinserção de um clássico requer um cuidado minucioso para manter a qualidade e atender às expectativas dos consumidores, que ainda podem encontrar opções semelhantes na concorrência.

Por tempo limitado

A volta do McFish envolveu uma robusta estratégia de marketing de escassez, conforme revelou Eleutério à EXAME. A abordagem baseia-se na oferta limitada de um produto ou serviço para gerar um senso de urgência e desejo nos consumidores.

Para gerar engajamento, a empresa investiu na construção de uma relação positiva, e de longo prazo, junto aos consumidores. A primeira fase da campanha começou em outubro de 2023, quando a marca passou a interagir mais constantemente com as publicações nas redes sociais. Na ocasião, um teaser também foi inserido no trailer do filme Aquaman 2.

Em janeiro deste ano, foram lançadas a lista vip e a venda antecipada. Somente na último dia 22, o McDonald's furou a bolha do digital e lançou o primeiro filme oficial sobre o McFish na televisão. Nesta terça-feira, inicia-se a campanha geral, com mídia paga, redes sociais e conteúdos com influenciadores.