McDonald's faz "desfile" e consumidor pode aparecer no Instagram da marca

A rede de restaurantes McDonald's lança a campanha #MéquiLookDelivery, criada pela agência DPZ&T. Com isso, a marca passa a promover um desfile em suas redes McDonald’s e os seguidores mais estilosos terão seus minutos de fama.

Para participar basta postar uma foto com a sacola do McDelivery, usar a hashtag #MéquiLookDelivery e marcar o perfil @McDonalds_BR. Os fãs ainda poderão usar um filtro de capa de revista, criado exclusivamente para a ação. Os melhores looks serão replicados no Instagram da marca.

Além disso, os influenciadores Matheus Pasquarelli, Rita Carreira, Tali Ramos e a página Melted Vídeos fazem parte do casting do Méqui para esse momento fashion. Em suas redes, eles mostram seus looks para receber o McDelivery e convidam seus seguidores para que entrem na brincadeira e compartilhem seus #MéquiLookDelivery.

A campanha também conta filme [veja abaixo] que tem produção da Seiva e direção de Camila Cornelsen. Com inspiração no universo da moda. “No último ano, o delivery virou de um verdadeiro acontecimento. Para receber o seu pedido e matar a Fome de Méqui vale qualquer look, dos mais básicos aos mais inusitados. Com essa campanha celebramos a individualidade de nossos clientes”, afirma João Branco, executivo de marketing do McDonald’s Brasil.

Ao longo do último ano o Delivery conquistou crescimento de 150% na América Latina. Aumento expressivo e que demonstra a importância do segmento para o Méqui.