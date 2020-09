McDonald’s está enfrentando um problema: a falta de hambúrgueres

Nos Estados Unidos a rede de lanchonetes McDonald’s está ficando sem hambúrgueres após anunciar uma parceria com o rapper e cantor Travis Scott.

O “Travis Scott Meal – Cactus Jack” é composto por um quarter pound com queijo, bacon e alface, batatas fritas com molho barbecue e refrigerante Sprite e custa seis dólares. A rede confirmou a falta dos produtos para o Business Insider.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos fornecedores, distribuidores e franqueados para reabastecer os restaurantes afetados o mais rápido possível”, disseram em comunicado.

O restaurante informou ainda que identificou maior demanda em Houston, cidade natal de Scott, e Los Angeles. Por conta da demanda, o McDonald’s tornará a promoção exclusiva pelo aplicativo a partir do dia 22 de setembro, e mantém a data final de 4 de outubro.

O cantor, indicado ao Grammy, é a primeira celebridade a ter seu nome no cardápio do McDonald’s desde “McJordan” de Michael Jordan, quase 30 anos atrás. Ele também tem parcerias de sucesso com outras grandes marcas, como a Nike.