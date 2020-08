McDonald’s deixa cliente cortar fila na retirada — e não cobra por isso

A rede de restaurantes McDonald’s está lançando no Brasil uma funcionalidade no aplicativo para que o cliente retire seu pedido sem pegar qualquer fila. Chamada “Méqui Sem Fila”, a novidade também permite o pagamento remoto.

Na prática, basta o cliente acessar o aplicativo, buscar o restaurante mais próximo, escolher os produtos, efetivar o pagamento online e retirar pedido no balcão.

A novidade usa a tecnologia de geolocalização, assim quando o consumidor estiver próximo à unidade escolhida, o app libera a função “Começar a Preparar”. O McDonald’s será a primeira empresa a utilizar o recurso “Peça Agora” do Waze no Brasil.

“Estamos em busca de novas oportunidades para melhorar a experiência de nossos clientes, oferecendo o máximo de conveniência possível e implementando alternativas que se adaptem às necessidades atuais e futuras das pessoas”, afirma João Branco, diretor de marketing do McDonald’s no Brasil.

Segundo a empresa de fast food, a nova função é lançada para suprir uma tendência de consumo. Um estudo recente, conduzido pela consultoria de pesquisa de mercado Trendsity, revela que 8 em cada 10 pessoas esperam que as marcas adaptem seus produtos e serviços no contexto atual. “O Méqui Sem Fila é mais uma iniciativa da marca que leva em consideração os novos hábitos de consumo e usa as inovações tecnológicas em prol da melhor experiência do cliente”, diz Branco.

No primeiro trimestre de 2020, a marca contabilizou mais de 39 milhões de downloads do aplicativo em toda a América Latina e, no Brasil, é o app de restaurante mais utilizado pelos consumidores.

O serviço já está disponível em 264 McDonald's do Brasil, e sem nenhum custo adicional para o consumidor. Até o final do ano, a rede planeja expandir o serviço para novas unidades. Para conferir a lista de restaurantes onde o serviço está disponível basta acessar o site do McDonald's.

Waze

Ao navegar para selecionar o restaurante mais próximo de sua rota, o motorista verá a opção “Peça Agora”, que o direciona para o “Méqui Sem Fila”, seguindo o processo de escolha e pagamento dos produtos.

“O Peça Agora oferece aos clientes conteúdo personalizado. A parceria com o McDonald’s ressignifica a experiência do motorista, pois aproxima marcas dos consumidores”, diz Leandro Esposito, gerente geral do Waze no Brasil.

Logo no início da pandemia, a rede de restaurantes começou a usar o Location Personalities do Waze, um recurso do app que permite às empresas informar as opções de retirada oferecidas pelos estabelecimentos.