Máscara da Adidas esgota em minutos e é revendida mais caro no eBay

A fabricante de materiais esportivos Adidas lançou nesta semana, em seu site, uma máscara facial lavável para evitar a contaminação da covid-19.

O pacote com três unidades por 16 dólares chamou a atenção dos fãs da marca e fez com que o produto se esgotasse em minutos. Mas, em seguida, o pacote passou a ser vendido por 90 dólares no site eBay, como relatou o Business Insider.

Mesmo com o valor cinco vezes acima do original o kit foi vendido. Nas redes sociais, a marca afirmou o compromisso de relançar o produto nos Estados Unidos e Europa.

A Adidas anunciou que, para cada pacote comprado, dois dólares serão doados ao Save The Children’s Global Coronavirus Response Fund.

Para especialistas, embora a máscara facial lavável não tenha classificação médica, seu status de esgotado pode significar um novo mercado para marcas.

No Brasil, a Lupo lançou um kit de duas máscaras por 17,90 reais. O produto está disponível no e-commerce.