Marketing digital: três profissões para ter uma carreira de sucesso

Criar estratégias para vender online durante a pandemia foi um dos grandes desafios das empresas dos mais variados setores. Devido às novas dinâmicas de horários e lotação máxima dos estabelecimentos, como medida de segurança contra a disseminação da covid-19, as pessoas passaram a consumir mais na internet. Com isso, o marketing digital ganhou ainda mais força.

O profissional de marketing digital tem diversas funções. É possível trabalhar com o tráfego, estratégias de venda, conteúdo, lançamentos de produtos e muito mais. Por isso, elencamos três profissões dentro do marketing digital, que oferecem oportunidades para quem tem interesse em se especializar e crescer neste mercado que precisa cada vez mais de pessoas qualificadas.

Saia na frente e torne-se uma referência em marketing e publicidade da nova era.

Gestor de tráfego

Se em algum momento você pesquisou por marketing digital na internet, certamente se deparou com a profissão "gestor de tráfego". Mas qual é a função dessa pessoa? Basicamente, ela gerencia os anúncios na internet, principalmente em redes sociais, com o intuito de otimizar campanhas em canais pagos.

O gestor de tráfego precisa ter muito conhecimento sobre o negócio da empresa, já que ele é responsável por chegar até as pessoas certas, prospectando novos clientes e, naturalmente, aumentando as vendas da companhia.

O salário médio nacional de um gerente de tráfego, segundo a plataforma Glassdoor, é de 7.468 reais por mês. Um gestor de tráfego que é referência no mercado pode ganhar mais de 20.000 reais por mês. Para os iniciantes, o salário médio é de 2.092 reais por mês.

Copywriter

Há quem diga que os copywriters vão perder seus lugares para os robôs no futuro. Mas não é isso que o mercado mostra. A demanda por profissionais que escrevam textos persuasivos, capazes de influenciar pessoas a comprar produtos aumentou muito, especialmente nos últimos anos, com o crescimento do marketing digital.

Um dos maiores erros das pessoas é achar que o copywriter é um redator publicitário. Em um texto de “copy”, as palavras precisam ter o poder de venda. E não é todo mundo que consegue escrever de forma persuasiva, sem simplesmente fazer uma redação lógica (que não causa uma resposta emocional). Ou seja, ela não vai fazer com que a pessoa se interesse, realmente, no produto ou conteúdo oferecido. E uma das maiores habilidades de um bom copywriter é fazer sua marca se diferenciar dos concorrentes que vendem produtos semelhantes.

De acordo com o site Glassdoor, o salário médio de um copywriter no Brasil é de 4.146 reais, podendo chegar a 11.044 reais (em nível sênior). Vale destacar que muitas vezes esse valor pode ser ultrapassado em empresas que pagam comissão por vendas.

Analista SEO

SEO é a sigla em inglês para Search Engine Optimization. Na tradução direta significa “otimização para mecanismos de busca”. O analista SEO junior começa com um salário de 2.068 reais. Já um analista sênior tem o salário médio de 5.458 reais no Brasil, podendo chegar a 8.440 reais, sem contar possíveis comissões.

Para ser um bom profissional em SEO é preciso ter conhecimento técnico, profissional e, ainda mais importante do que isso, ser um bom estrategista. A ideia do SEO é gerar desempenho para as páginas da web por meio de resultados orgânicos de pesquisas. O profissional precisa analisar desde o tempo de carregamento da página e a experiência do usuário no site até o conteúdo, que inclui a otimização da URL, uso de palavras chave etc.

