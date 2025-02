Marketing de influência turbinado: Nike aposta em Kim Kardashian para retomar tempos dourados

O que você faz quando as vendas e ações de sua empresa estão em queda? Bem, se você for a Nike, basta ligar para Kim Kardashian.

O gigante dos calçados esportivos anunciou uma parceria com a empresária e influenciadora para lançar o "NikeSkims", uma linha de shapewear – aquelas roupas esportivas 'coladinhas' – que combina a expertise da Nike com o sucesso bilionário da marca Skims.

A novidade, prevista para um lançamento global em 2026, tem o objetivo de revolucionar a indústria fitness e esportiva para mulheres. É a primeira vez na história que a Nike se une a outra empresa para lançar uma nova marca.

Movimento necessário

O movimento é uma clara tentativa de recuperar o público feminino, que tem migrado para concorrentes como Lululemon, que não para de crescer por causa de sua forte presença em redes sociais.

Atualmente, a base de clientes da Nike é composta por 60% de homens e 40% de mulheres, um dado que contrasta com o poder de consumo feminino no setor de vestuário. Analistas da CNBC apontam que a associação com Kardashian representa um enorme potencial de crescimento, já que a empresária transformou a Skims em um império avaliado em US$ 4 bilhões.

O impacto inicial já foi positivo. Após o anúncio da parceria, as ações da Nike subiram quase 3%, um sinal de que o mercado enxerga com bons olhos a iniciativa. No universo do marketing, branding e performance, a jogada da Nike reflete uma tendência crescente: o uso de celebridades e influenciadores para impulsionar marcas e atingir novos públicos.

Marketing de influencer turbinado

A escolha de Kardashian não é aleatória.

Com um histórico de sucesso em transformar suas empresas em fenômenos culturais e comerciais, sua presença confere não apenas credibilidade ao projeto, mas também um engajamento massivo nas redes sociais. Além disso, Kim tem uma marca de sucesso dentro do setor da Nike, o que faz dela uma parceira ideal: influente e especialista.

Sua influência pode ser decisiva para reposicionar a Nike como referência entre mulheres que buscam moda esportiva funcional, mas que não perde o estilo. Contudo, liderar campanhas de marketing de influencers é muito difícil, principalmente considerando a dificuldade em encontrar o parceiro ideal para sua marca.

