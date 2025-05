Marcas ‘jogam fora’ até R$ 1,57 bilhão com investimentos em influenciadores, diz estudo

Uma recente pesquisa da BrandLovers revelou que até R$ 1,57 bilhão é desperdiçado por marcas que investem em influenciadores digitais. Isso significa que, dos R$ 2,18 bilhões que o setor de marketing de influência movimenta todos os anos, 72% pode estar sendo ‘jogado fora’.

O estudo indica três principais razões para o desperdício com os criadores.

1. Escolha inadequada do influenciador. Muitas vezes, o criador de conteúdo não tem o perfil correto para as necessidades da marca e isso, em geral, custa caro.

2. Erros de precificação. Muitas marcas não possuem um mecanismo assertivo para precificar os criadores. Em alguns casos, levam em consideração apenas o número de seguidores; em outros, apenas o engajamento da audiência. Segundo o estudo, o erro está na ausência de um método multifatorial para precificação.

3. Segmentação ruim. A contratação de criadores de conteúdo cujo público não se conecta com a mensagem ou o produto divulgado pode representar altos investimentos financeiros sem retornos.

Como evitar o prejuízo?

No novo cenário do marketing de influência, contar seguidores ou medir curtidas já não é suficiente. Para evitar desperdícios bilionários e garantir resultados concretos, marcas precisam adotar uma abordagem mais sofisticada na hora de escolher os influenciadores com quem vão trabalhar. E, para isso, é necessário contratar profissionais de marketing capazes de tomar as melhores decisões.

