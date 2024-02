Maratona do Oscar no avião? Latam terá filmes indicados para assistir no voo de graça

Quem não conseguiu ir ao cinema ver alguns dos filmes indicados ao Oscar vai assistir aos longas das alturas. Isso porque a LATAM Play, plataforma de entretenimento de bordo dos voos domésticos e internacionais da LATAM, exibe a partir desta sexta-feira, 2, 13 títulos indicados ao Oscar 2024 em diferentes categorias da premiação.

A oferta de títulos inclui 7 dos 10 indicados ao Oscar de Melhor Filme, como é o caso dos favoritos do público Barbie e Oppenheimer.

Quais filmes posso assistir no avião da Latam?

Confira abaixo a lista completa de indicados ao Oscar 2024 que já estão ou estarão disponíveis em breve no LATAM Play:

Barbie (já em exibição e indicado a Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte). Indiana Jones e o Chamado do Destino (já em exibição e indicado a Melhor Trilha Sonora Original) Missão: Impossível – Acerto De Contas - Parte 1 (já em exibição e indicado a Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais) Vidas Passadas (já em exibição e indicado a Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado) Resistência (já em exibição e com indicações nas categorias Melhor Mixagem de Som e Melhores Efeitos Visuais) Elementos (já em exibição e indicado a Melhor Filme de Animação) Oppenheimer (em exibição a partir de fevereiro e indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor Mixagem de Som e Melhor Fotografia) Os Rejeitados (em a partir de fevereiro e indicado a Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Montagem) Assassinos da Lua das Flores (em exibição a partir de março e indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Melhor Fotografia) Napoleão (em exibição a partir de abril e indicado nas categorias Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais) May December (em exibição a partir de abril e indicado a Melhor Roteiro Original) Zona de Interesse (em exibição a partir de abril e indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Diretor, Melhor Mixagem) Pobres Criaturas (em exibição a partir de maio e indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem e Melhor Fotografia)

Conteúdo gratuito

A plataforma LATAM Play é uma experiência gratuita para os clientes durante os voos domésticos e internacionais. Está disponível por meio de Código QR ou pelo site play.latam.com para smartphones e tablets em aeronaves Airbus A319, A320, A320neo, A321neo e A321 e nas telas individuais dos assentos nas aeronaves Boeing 767, 787 e 777.

Ao todo, o catálogo da LATAM Play conta com acesso gratuito durante os voos a mais de 170 filmes, 550 episódios de séries, 1 mil músicas e jogos. A plataforma conta também com parcerias de conteúdo com HBO Max e Paramount+, trazendo as séries e filmes mais desejadas pelos passageiros, fazendo da LATAM a companhia aérea com mais opções de entretenimento a bordo na América do Sul.