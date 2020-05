Maisa faz 18 anos, escolhe carro, e promove festa online com patrocínios

Nesta sexta-feira, 22, a apresentadora Maisa Silva comemora 18 anos, e uma festa virtual irá marcar o início da maioridade em meio à pandemia do novo coronavírus.

Às 19 horas, Maisa fará a primeira live do seu canal no Youtube com apresentação das marcas Seara e Magazine Luiza. Na oportunidade também serão arrecadadas doações para a AACD por meio da plataforma de pagamentos PicPay.

E não para por aí, Coca-Cola e Sodiê doces serão os patrocinadores da festa que relembra os momentos de sua carreira. Todo o dinheiro proveniente das marcas que participarão da live será doado para organizações de apoio à criança e ao adolescente.

O primeiro carro de Maisa também envolveu as marcas. Há alguns dias, a apresentadora perguntou no Twitter qual fabricante era recomendada por seus fãs. A publicação movimentou marcas como Jeep e Nissan que tentaram convncê-la.

Artistas como Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa indicaram a Renault, marca pela qual são patrocinados. “Influenciada” por eles, Maisa revelou que seu primeiro carro será um Sandero.

Paralelamente, a fabricante lançou a hashtag #MeuPrimeiroRenault e a campanha promocional “A Maísa escolheu a Renault. Escolha você também”. A partir dela, clientes terão até 8 mil reais de desconto com o preço de nota fiscal de fábrica na compra online.

A Twitter também criou um emoji com o rosto da Maisa, que será ativado quando alguém publicar #Maisa18.

A Netflix mudou o nome no Twitter para Netflix prima da Maisa, e adicionou na biografia da empresa “Quem não der parabéns pra Maisa hoje vai tomar um spoiler meu #maisa18″. O presidente global da empresa, Reed Hastings, também mandou um recado: