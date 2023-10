Mais luxo, mais sustentabilidade: o novo momento da JLR

A segunda temporada do podcast do Clube CMO começa abordando as novidades e as tendências do futuro para o marketing do setor automobilístico.

A indústria automotiva está passando por significativas transformações devido ao contexto da eletrificação, automação e avanços tecnológicos nos últimos anos.

O primeiro episódio da temporada tem como convidado o CMO de uma das empresas mais engajadas com o novo momento do mercado. O grupo JLR, a nova identidade da Jaguar Land Rover, assumiu o compromisso de fabricar apenas carros elétricos já a partir de 2025.

Momento disruptivo da indústria automotiva

Segundo Paulo Manzano, CMO do grupo JLR no Brasil e na América Latina, ao longo dos mais de um século de indústria automobilística este é o momento mais disruptivo do mercado.

A tecnologia e a inovação dão novo rumo ao setor, especificamente abrindo amplo espaço para mudanças essenciais e desafiadoras para o grupo JLR.

Na conversa medida por Marcelo Tripoli, fundador da agência Zmes, Manzano ressaltou, dentro desse cenário, a nova posição da empresa de fabricar apenas carros eletrificados em um prazo de dois anos. Segundo o executivo, isso significa um novo capítulo para o grupo, um compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente.

A marca também está cada vez mais orientada para o luxo. Na gravação do episódio, Manzano conta como as diferentes linhas do grupo (Discovery, Range Rover, Defender e Jaguar) vem ganhando identidade própria e são agora tratadas como marcas independentes.

O CMO também enfatiza a importância da fidelidade dos clientes na formação da marca. Como exemplo, ele recorre à história do 4x4. Segundo Manzano, ao contrário da crença popular, a marca não inventou o veículo com tração nas quatro rodas, mas se inspirou nas necessidades e nos desejos dos clientes para desenvolver o recurso

O episódio ilustra a conexão mais profunda entre a marca e seus clientes e mostra como ambos contribuem mutuamente para o sucesso.

A conversa detalhada com Paulo revela insights sobre como a JLR está se adaptando e inovando diante das transformações tecnológicas, reforçando sua dedicação aos valores de sustentabilidade e originalidade.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações, entre CMOs, vice-presidentes e diretores. O intuito do clube é possibilitar troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

Os associados participam de jantares de relacionamento e encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

O Clube CMO tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).