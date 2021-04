Magazine Luiza lança cartão de crédito sem anuidade e com cashback

O Magazine Luiza, por meio da joint venture Luizacred, com o Itaú Unibanco, lança o Cartão Magalu, um cartão de crédito digital, sem anuidade e com cashback na conta digital MagaluPay. O cartão é totalmente integrado ao aplicativo da empresa. Será no app que o cliente poderá consultar saldo, limite disponível e fazer o pagamento da fatura.

Os clientes do Cartão Magalu receberão de volta 2% do valor de suas compras em todos os canais de venda do Magalu, ou seja, o appp, o site e as lojas físicas. Como parte da promoção de lançamento, os clientes que solicitarem o Cartão Magalu até 31 de maio receberão cashback em dobro - 4% do valor de todas as compras feitas no Magalu - por um ano. Os cashbacks serão cumulativos às ofertas com o selo “Dinheiro de Volta” disponíveis em milhares de itens à venda no SuperApp.

“O Cartão Magalu será a ligação do mundo físico com o digital do superaplicativo. Ele fará a ponte com o MagaluPay. A existência do cartão vai aumentar o uso de nosso aplicativo e fidelizar, ainda mais, o cliente, que terá benefícios para comprar em nosso ecossistema", afirma Robson Dantas, diretor de fintech do Magalu.

Todo dinheiro de volta será creditado na conta digital MagaluPay. Lançado há pouco mais de um ano, o MagaluPay já possui cerca de 3 milhões de contas abertas. A intenção é qu o cartão seja mais uma forma de aumentar o volume de transações do MagaluPay, habilitado a fazer pagamentos e transferências.

A solicitação do Cartão Magalu com tecnologia de pagamento por aproximação poderá ser feita em todos os canais digitais da empresa. A novidade terá bandeira Visa e os benefícios de um cartão Platinum.

“Com o crescimento exponencial do e-commerce, sentimos a necessidade de ampliar nosso portfólio e lançar um cartão voltado para um consumidor mais digital”, afirma Tatiana Ferreira da Silva, diretora da Luizacred. Atualmente, a Luizacred conta com uma base de 5 milhões de cartões ativos que movimentaram mais de 30 bilhões de reais nos últimos 12 meses, formando uma carteira de crédito de 12 bilhões de reais.

Fintech

No Brasil, em 2020, foram transacionados 2 trilhões de reais em meios eletrônicos de pagamento, que incluem cartões de crédito, débito e pré-pago. Desse total, cerca de 41 bilhões de reais em pagamentos passaram pelo ecossistema do Magalu no último ano -- uma pequena fração diante do potencial da companhia. Como parte das iniciativas nesse mercado, há pouco mais de um ano, a empresa lançou o Magalu Pay, sua conta digital, totalmente multicanal e integrada ao SuperApp.

No final de 2020, o Magalu anunciou a compra da Hub Fintech, uma plataforma completa de serviços para contas digitais e cartão pré-pago. A Hub já tem 4 milhões de contas e cartões, que movimentaram cerca de 7 bilhões de reais em 2020. Após a aprovação da aquisição da Hub Fintech pelo Banco Central, Magalu Pay, Hub e Luizacred serão conectados, ampliando a oferta de serviços financeiros digitais -- cartão de crédito, conta digital, cartão pré-pago, empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, seguros e cashback. Tudo feito para clientes e sellers, no mesmo ambiente: o SuperApp.