Magalu faz noite dos solteiros e libera compras com até 50% de desconto

Neste sábado, às 19h, o Magazine Luiza não vai comemorar o Dia dos Namorados, mas sim promover a noite dos solteiros. Na ocasião, Dennis DJ, participa de live no Instagram do Magalu. Em seguida, ofertas de até 50% de desconto serão liberadas.

Durante esta semana, Lu do Magalu, influenciadora virtual da marca, está interagindo pelas suas redes sociais com a audiência solteira por meio de enquetes e memes sobre o tema. “A pandemia limitou as possibilidades dos solteiros no sábado à noite do Dia dos Namorados. Por isso, vamos promover um momento de descontração ”, afirma Vinicius Porto, diretor de experiência do cliente do Magalu.

A partir desta sexta-feira, 11, o Magalu já começa a disponibilizar alguns cupons e promoções na categoria de bebidas e itens de mercearia com objetivo de movimentar os seguidores para a live.

Durante o dia há lives com Luan Santana, Gkay e outros solteiros que participam da campanha fazendo contato com a Lu do Magalu, por meio de seus perfis. Esses famosos, também irão comandar uma “invasão” nos stories do Instagram do Magalu revelando algumas das ofertas.

Após a live, os descontos serão liberados no Superapp. Durante toda a noite, os clientes poderão aproveitar ofertas em diversas categorias do Magalu, como mercado, esportes, moda e beleza.