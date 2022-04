Lucas Amadeu promove evento sobre gestão e influência para empresários

Como empreendedores podem aprimorar suas habilidades de gestão e influência a fim de aumentar a autoridade e as vendas no digital? É essa a pergunta que deve nortear os debates da Imersão Gestão e Influência, que acontecerá durante os dias 13, 14 e 15 de maio, em São Paulo.

Produzido pelo premiado consultor de marketing para grandes empresas Lucas Amadeu, o evento é exclusivo para empreendedores e empresários e tem como principal objetivo capacitar profissionais com estratégias e ferramentas de marketing para aumentar o lucro e a visibilidade de seus negócios. Para isso, além do próprio Amadeu, a Imersão oferecerá mentorias exclusivas com os executivos Marcos Maluf e Cida Coelho. Juntos, os três mentores reúnem passagens por grupos como BTG Pactual, Globo, Meta (antigo Facebook) e Vivo, dentre outros.

Aprenda a conduzir a gestão e a influência do seu negócio com as mesmas técnicas e práticas utilizadas pelas maiores empresas do mundo

Assuntos como a construção de funil de vendas otimizado; a diversificação de fontes de receita visando garantir ampliação e previsibilidade de faturamento; definição e acompanhamento de métricas para otimizar custos, resultados e margens operacionais; técnicas de oratória; comunicação em redes sociais; gestão estratégica; expansão de novos negócios; reposicionamento de marca e engajamento e cultura de times estão entre os assuntos que serão abordados durante os três dias do evento.

No total, serão mais de 18 horas de palestras e conteúdos exclusivos, além de almoços e coffees breaks (já incluídos na programação) que visam possibilitar a troca de experiências e a construção de networking com outros empreendedores e empresários participantes.

Veja, baixo, a programação completa:

DIA 1 - 13 de maio

Como desenvolver seu networking de valor

Como criar uma cultura de sucesso para o seu negócio

Como construir times de alta performance

DIA 2 – 14 de maio

Técnicas de gestão de negócios e Growth para acelerar o faturamento do seu negócio

Como desenvolver os produtos e serviços corretos

Canais de Vendas

Analise de Concorrência

Definindo seu painel de Métricas

Plano de ação

Como desenvolver a inteligência de dados do seu negócio

DIA 3 – 15 de maio

Como construir sua imagem pessoal de autoridade e influência online

Como destravar sua comunicação e fortalecer a sua imagem diante da câmera

Mentoria de Hotseat em grupo, visando troca de experiências, técnicas, ferramentas e estratégias entre os negócios participantes da imersão, com a participação de todos os mentores.

Saiba mais sobre os mentores

Lucas Amadeu

Pós-graduado em marketing pela Universidade Mackenzie e especializado em Gestão Estratégica de Marketing pela Universidade de Nova York, Lucas Amadeu possui mais de 13 anos de experiência na área. Foi responsável por projetos de sucesso em grandes multinacionais (como Facebook, Vivo, Latam Airlines, Panasonic e Colgate) e reconhecido pelos principais prêmios do marketing brasileiro, como Digitalks, Caboré e Meio&Mensagem. Nas redes sociais, soma quase 1 milhão de seguidores.

Cida Coelho

Fonoaudióloga há mais de 30 anos, Cida Coelho é mestre em psicologia social pela USP, consultora em comunicação humana e especialista em destravar a comunicação de grandes profissionais (como políticos, executivos e até atletas, como Neymar e Gabriel Medina) em frente às câmeras. Ministra treinamentos individuais, palestras e workshops para grupos de executivos e equipes de liderança, visando a construção de autoridade digital e offline de pessoas e empresas.

Marcos Maluf

Com mais de 15 anos de experiência em Estratégias de Negócios, Marcos Maluf é fundador e CEO da Necton Investimentos e sócio do BTG Pactual. Possui relevante conhecimento em mercado financeiro, sendo responsável pela gestão de custos, otimização de receitas e liderança de equipe, e criando uma marca relevante no mercado de Varejo.