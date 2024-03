Roda-gigante, brindes e sorvete de graça: o que fazer além dos shows no Lollapalooza

Para além das atrações musicais, as marcas dão um show à parte no Lollapalooza Brasil, este ano, realizado nos dias 22, 23 e 24, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Gostando ou não, o fato é que grandes empresas aproveitam o ambiente dinâmico e altamente visual para promover experiências e aumentar a conexão com o público.

Somente em 2024, o evento contará com mais de 30 marcas parceiras (veja abaixo a lista completa), a exemplo de Budweiser, Club Social, Sadia, McDonald’s, Boticário, Mike’s, Unilever, Superbet, Bradesco e Cielo, divididas entre cotas master, patrocinadoras e apoiadoras. Ao todo, são esperadas cerca de 300 mil pessoas ao longo dos três dias.

Entre as ativações mais comuns estão os estandes personalizados, também presentes em outros eventos do Grupo Dreamers, dono do The Town e do Rock in Rio. No Lollapalooza 2024 marcas diversas, como Tanqueray, Localiza e Red Bull, patrocinam esses espaços, oferecendo desde locais para descanso e recarga de celular até brindes e promoções.

As experiências imersivas também são apostas recorrentes das companhias para chamar a atenção do público, caso do Grupo Boticário que vai realizar ações sensoriais em torno do universo do seu novo perfume, Egeo E.Joy.

Outras empresas ainda aproveitam a atmosfera festiva para divulgar iniciativas de responsabilidade social. A Riachuelo, por exemplo, vai apresentar uma nova coleção circular, com peças desenvolvidas a partir de fibras recicladas.

O que fazer além dos shows no Lollapalooza 2024?

Abaixo, listamos ativações e experiências promovidas por marcas durante os três dias de festival.

Copos de led da Budweiser

A Budweiser apresenta ao público uma série de ações, baseadas no conceito de que “Todo mundo merece uma Bud no Lolla!”. A marca lançou cartões de transporte para uso nos trens e metrôs, que serão vendidos tanto estações Barra Funda e Pinheiros, e no estande de Bud no Lolla. Os bilhetes, em seis versões colecionáveis, custam o mesmo valor da tarifa regular e contém uma passagem cada, sem possibilidade recarga.

Durante os três dias de festival, Budweiser também contará com um estande de 750 m², com bar, ambientes instagramáveis, DJs, pista de dança, além de brindes de copos de led personalizados. O público ainda poderá tirar fotos com hologramas de artistas e saborear a cerveja sem álcool Bud Zero, em pontos de distribuição gratuitos no Autódromo.

Foto na Mike’s

Mike’s Ice, drink pronto da Ambev, irá levar para o público todos os sabores da bebida feita com vodka e suco de limão, entre eles, o lançamento mais recente ‘Mike’s Ice Guaraná’. Quem estiver por lá, vai poder brincar e garantir “mimos”. Para o Lolla 2024, a marca traz o copo exclusivo, a canga que virou queridinha e um leque personalizado.

Além do pé de limão já conhecido, o espaço de Mike’s no Lolla vai contar com fotógrafos profissionais à disposição das pessoas. A marca ainda vai reunir um time de influenciadores - como o cantor Supla e o humorista Diogo Defante -, para produzir conteúdo durante o festival.

Roda-gigante da Samsung

Este é o quinto ano consecutivo que a Samsung está presente no festival e, desta vez, além da tradicional roda-gigante, que proporciona a melhor vista do Lolla BR, a empresa também estará presente com o palco Samsung Galaxy.

A nova série Galaxy S24 será o foco das ativações que mostrarão seus atributos, como a inteligência artificial embarcada nos novos smartphones e a potência do zoom.

Videogames da Superbet

Com o intuito de se posicionar como uma marca de entretenimento que vai além dos esportes, a Superbet vai contar com dois espaços distintos. No gramado, um stand de 100 metros quadrados com três jogos de videogame relacionados à música, em que o público poderá escolher entre tocar guitarra, bateria ou brincar com um equalizador. Os participantes ainda ganharão brindes exclusivos da Superbet.

Já no Lolla Lounge by Vivo, a empresa terá um trono interativo de guitarras, que será um ponto de encontro para fotos, com direito à participação de influenciadores. No local, também está previsa a distribuição de brindes e realizações de promoções.

Novo sabor de Red Bull

A Red Bull vai apresentar o novo sabor Pera e Canela em primeira mão no Lollapalooza, antes mesmo do lançamento oficial, marcado para abril. O produto une o sabor refrescante e frutado da pera ao toque intenso e prolongado da canela.

O Red Bull Winter Edition será comercializado em todos os bares e, a partir da compra de uma unidade, o público poderá descobrir o ‘Red Bull Secreto’, uma interpretação da plataforma global Red Bull Unforeseen, que chega pela primeira vez ao Brasil. A experiência terá a temática Disco e contará com uma programação secreta durante os três dias do festival.

Festa com DJ do Boticário

Egeo E.Joy, nova linha de uma das marcas de perfumaria do Boticário, é a fragrância oficial do festival. A marca preparou uma ativação com experiências sensoriais e audiovisuais, experimentação de produtos e até festa exclusiva, comandada por um DJ, durante os três dias de evento.

Idealizado pela Agência Haute, o estande entrega uma jornada imersiva no universo de Egeo E. Joy. Durante todos os dias, promotoras distribuirão brindes exclusivos. O objetivo da marca é estar cada vez mais conectada com o público jovem.

Maquidores volantes de Quem Disse, Berenice?

A marca de maquiagem do Grupo Boticário, Quem Disse, Berenice? também estará presente no Lollapalooza como a maquiagem oficial do festival. A empresa terá um circuito de make ao longo de todo o festival, com maquiadores volantes para garantir looks intactos, mesmo depois dos shows.

Cadeira de massagem da Localiza

A Localiza, além de oferecer experiências de seu ecossistema de negócios, contará com quatro espaços tematizados que vão oferecer poltronas de descanso e tomadas para recarga de celular (conforme disponibilidade).

No estande principal, localizado no gramado de Interlagos, será possível relaxar tanto no espaço das “arquibancadas” (que trazem a estética das corridas de carro) quanto na zona 'Refresque-se'. Há ainda um espaço especial para fotos, com uma estrutura que simula um carro e uma viseira personalizada de brinde. O Lounge Localiza, por sua vez, contará com duas cadeiras de massagem.

'Matching game' de AXE

O desodorante AXE chega ao festival com uma nova mensagem focada na cultura do xaveco e tem a missão de facilitar o match entre jovens no evento, com diversas atrações que incluem MC Livinho e batalhas de rimas. A marca contará com um estande em total conexão com a cultura urbana, por onde passarão nomes como os MCs Alva, Levinsk, Mikezin, Vick Versos, Bask e Devilzinha

A marca terá ainda um transporte gratuito ao Lolla, totalmente dedicado ao time do flerte. AXE colocará três carros, batizados de “tAXEs”, nas ruas de São Paulo, em busca de solteiros a caminho do festival.

Pistas de beat dance da Vivo

A Vivo levará novamente o projeto Presença Preta para o Lolla, desta vez unindo música e esportes. A marca aborda o breakdance, o mais novo esporte olímpico. Em seus espaços vão ocorrer encontros entre b-boys e b-girls com grupos que participam das batalhas de rimas em São Paulo e um squad de influenciadores negros.

As danças e as batalhas de rima vão acontecer no térreo, com direito a arquibancadas para o público assistir e também aproveitar para recarregar os celulares com carregadores rápidos Ovvi. Quando as batalhas não estiverem rolando, o estande terá três estações com pistas de beat dance, que terão a base de led sensorial e serão conectados a uma tela de led gigante que trará as indicações dos passos das músicas. Os que arriscarem a mostrar seu talento vão ganhar beanies da marca ou mosquetões de metal em formato de Vivinho.

Atrações surpresas na arena Coca-Cola

O espaço da Coca-Cola traz o conceito do “Coke Studio”, plataforma que reúne artistas de diferentes lugares do mundo. A arena de 600m² terá capacidade para 400 pessoas e contará com experiências imersivas, com música, customização de pulseiras, cabine de vídeo e sampling.

Dentro do espaço, DJs e atrações surpresas se apresentarão bem próximos ao público. A Coca-Cola também traz seu mais novo produto, Coca-Cola Creations K-Wave, que celebra a devoção dos fãs de K-pop. Todos que passarem pela ativação terão a oportunidade de conhecer o Coke Cube, espaço que contará com uma cabine com chroma-key onde o participante será livre para fazer a dança que quiser. Seus movimentos serão captados e multiplicados, gerando um efeito de K-pop group. Quem passar pela ativação, vai ganhar um copo exclusivo de Coca-Cola Creations K-Wave e ter a oportunidade de experimentar o novo produto.

Jeans sustentável na Riachuelo

A Riachuelo convida o público para conhecer seu espaço de 100m² inspirado no processo produtivo de um jeans sustentável. Com uma atmosfera atrativa, tecnológica e instagramável, o destaque vai para a Pool Wash, em que o público vai poder participar de uma experiência imersiva que simula o método de lavagem dos jeans, que utiliza até 70% menos água em seu processo.

O espaço vai contar ainda com um Stage pronto para receber performances. Aqueles que participarem da ativação serão presenteados com uma bolsa porta celular, feita com jeans sustentável fornecido pela Vicunha, parceira da Riachuelo no processo de produção da sua coleção circular. O gift poderá ser customizado em tempo real.

Degustações da Sadia

Para a edição 2024, quando completa 80 anos, a Sadia ampliou em 30% o investimento no festival. A marca promete levar uma ‘big’ experiência, com lançamento de produtos e ativações no estande, que dobrou de tamanho para 100m². O destaque vai para o mascote, Lek Trek, que vai interagir com o público com o auxílio da tecnologia. O espaço conta com dois andares, um rooftop e está localizado em frente ao palco Budweiser.

Durante as sessões haverá espaços para fotos, distribuição de brindes e degustação dos empanados da marca, entre eles, os lançamentos Big Nuggets e Empanacho Xtreme e o Empadíssimo. A Sadia ainda convidou nomes conhecidos da nova geração para a ocasião. O acesso será feito por meio de fila, por ordem de chegada. A marca também distribuirá brindes no Lolla Lounge.

"Dois hamburgueres, alface, queijo..."

Em uma área de mais de 3.200 metros quadrados, a mais extensa até hoje, o McDonald’s leva para o LollaBR 24 sua maior operação já implementada em toda América Latina e cinco vezes maior do que sua primeira participação no festival. São três cozinhas completas, feitas de metal e placas desmontáveis, reutilizadas do último festival, com três balcões de atendimento.

A marca terá ainda três quiosques de McFritas espalhados pelo festival. Na Méqui Beats, os clientes poderão soltar a voz e disputar preferência do público cantando o jingle ícone do Big Mac. Já no Méqui Moshi, a ideia é que os fãs se sintam como astros da música em um cenário propício para fotos. A área VIP contará com uma Méqui Machine, em que os presentes poderão puxar a alavanca e concorrer à prêmios.

Pocket shows de Club Social Snack

Club Social Snack estará pela primeira vez no festival. O estande de cem metros quadrados, com foco na cultura urbana, contará com a presença de artistas e influenciadores. Na parede externa, Sow84 expõe sua arte em forma de grafitti. No segundo andar, a DJ K-Mina comanda o som. O estande também contará com games, roleta de prêmios e espaços instagrameáveis.

A marca ainda apresentará três pocket shows de artistas da cena do rap e do funk, entre eles, Ajuliacosta, MC Soffia e Duh Marinho. Em outros dois espaços espalhados pelo festival, o público poderá saborear o Club Social Snack e ganhar brindes, como cadarço personalizado e uma bolsinha com design exclusivo.

Brindes de Olla

A marca de preservativos Olla terá um estande de dois andares e 50m², onde o público poderá participar de ativações e ganhar brindes como camisinhas, corta-vento customizadas, pin e cordas para celular.

Além disso, no ambiente também terá photo opportunity e um estúdio em que uma das embaixadoras da marca, Blogueirinha, gravará entrevistas ao vivo durante os três dias de evento. Entre os convidados estão o tiktoker e também membro do squad da marca, PKllipe, a cantora e compositora Pocah, o artista MC Daniel o youtuber Lactea.

Sorvete de graça

A Estação da Refrescância de Kibon fica na entrada do Lolla é uma oportunidade para o público descobrir os dois novos sabores de Mini Eski-Bon, feitos especialmente para o festival, e que poderão ser degustados gratuitamente.

No estande da marca tem o Tubo da Refrescância, uma dinâmica onde quem retirar a bolinha premiada ganha uma toalha de piquenique da marca. Já quem marcar as ações nas redes ganha um pin exclusivo e ainda pode registrar o momento com a galera em uma foto instantânea personalizada.

Quais marcas estarão no Lollapalooza 2024?

Patrocinador Master

. Budweiser - palco, bares e beer walls (paredes de cerveja) no Lounge

. Bradesco - cashless (pagamento), estações de água e estande

. Johnnie Walker - estande e bares

. Samsung - palco, roda-gigante e estande

Patrocinadores

. Club Social - estande

. Vivo - estande e Lolla Lounge

. Sadia - estande e pontos de alimentos

. McDonald’s - restaurante e pontos de batatinha

. Coca-Cola - estande Coke Studios

. Correios - estande, 3 pequenas ativações para carregar celular e um locker (serviço para despachar compras para endereço externo)

Apoiadores

. Mike’s - estande

. Tanqueray - estande e bar

. Olla - estande

. Estácio - estande

. Localiza - pontos de encontro com vapor refrescante

. Red Bull - estande

. Bold - estande

. Boticário - estande Egeo + Quem Disse Berenice

. Unilever (Hellmans, Axe e Kibon) - Estação de molhos e estandes

. Riachuelo - estande

. Superbet - estande (proibido para menores)

. CCR - nenhuma ativação

. Cielo - Lolla Comfort

. Nuu - venda e distribuição de pão de queijo e dadinho de tapioca