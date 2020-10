Live debate o novo profissional do marketing

Hoje, às 20h, uma live reunirá dois executivos de marketing da atualidade: Raphael Avellar, empreendedor serial, que é CEO da agência Avellar e fundador da Cria School, e Ricardo Dias, VP de Marketing da Ambev e um dos profissionais mais reconhecidos do mercado.

O objetivo da conversa é ajudar profissionais de comunicação que buscam ocupar altas posições no mercado e empreendedores que querem usar o marketing como ferramenta para fazerem crescer seus negócios. Entre os temas que serão abordados estão as habilidades que se destacam em profissionais de sucesso, o papel da criatividade no marketing, cultura ágil e velocidade para inovar, além de histórias relevantes para a aceleração de negócios e carreiras.

A live é gratuita e será transmitida hoje (15/10) às 20h pelo Instagram do Rapha Avellar (@avelarrapha) e da Cria School (@cria.school)