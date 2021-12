Liquidação antes do Natal? Shoptime tem até 60% off e cupom de R$ 300

A varejista Shoptime iniciou sua campanha de Natal com o conceito #MostreSeuNatal e conteúdos no TikTok (@canalshoptime). Para marcar a data, a companhia também lança um desafio na plataforma com um jingle natalino e coreografia criada pelo influenciador Alisson Jordan. Com o jingle e o desafio, a Shoptime busca reforçar a presença no Tiktok e alcançar um público mais jovem.

Ainda nesta campanha, a Shoptime oferece ofertas na Liquida de Natal com descontos de até 60% até 15 de dezembro em diversos departamentos do site e app, como móveis, decoração, utilidades domésticas, eletrodomésticos e até material de reforma e construção. Depois desse período, a campanha segue com descontos de até 40%. Os clientes também podem aproveitar até 300 reais de desconto em cupons exclusivos do app Shoptime.

Nas redes, a campanha #MostreSeuNatal conta com conteúdos produzidos por influenciadores digitais como Daniela Choma (@danichoma), Thalita Xavier (@thallitaxavier), Alisson Jordan (@alissonjordann), Vivi (@diycomvivi), Marcela (@coiserasdama), Livian (@livianaragao) e Downlicia (@downlicia_oficial), que participarão do challenge criado pela G3A Social ID nas mídias de Shoptime durante o mês de dezembro.