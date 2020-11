Lindt, Lacta e mais chocolates com até 80% de desconto na Black Friday

Se no começo da Black Friday no Brasil a época significava descontos em produtos de alto valor, como eletrônicos, agora, com a consolidação do evento no varejo, todos os setores trazem preços especiais. Pensando nisso, a EXAME separou algumas ofertas de chocolates.

A Mondelēz International, dona de marcas como Oreo, Bis, Lacta, Halls, Trident e Clube Social apresenta a #SnackFriday. As ofertas estarão disponíveis nos principais sites e aplicativos parceiros, supermercados e atacados do Brasil. O destaque fica por conta das categorias biscoito e chocolate, mas há também combos com diversos produtos do portfólio da Mondelēz Brasil disponíveis em alguns parceiros digitais.

Entre as ofertas estão 3 barras de chocolate (90g) por R$9,99, 40% de desconto na segunda unidade de Caixa de Bombons Lacta Favoritos e Amandita, 4 unidades biscoitos Oreo (90g) por R$8,99, 2 unidades biscoitos Club Social (288g) por R$10,99 e 3 unidades Bis ao leite por R$8,99.

“A expectativa é que com a Snack Friday a empresa tenha um crescimento de 3 dígitos nas vendas online, ou seja, um aumento de 400% nas vendas em relação a novembro do ano passado. Vale lembrar que na Páscoa a Mondelez teve um aumento de 700% de vendas no e-commerce em relação ao mesmo período do ano anterior, então estamos com boas perspectivas para o evento este ano. Nossas promoções podem ser encontradas no Rappi, James Delivery, Corneshop e grandes varejistas como Pão de Açúcar, Extra, Muffato, Angeloni, Savegnago, Supermercado Now, Site Mercado, Mambo, Sonda para B2C, Tenda Atacado, entre outros”, disse Marcelo Paiva, diretor de vendas da Mondelez Brasil à EXAME.

Ainda segundo o executivo, o destaque fica por conta de biscoitos e chocolates, mas há também combos com diversos produtos do nosso portfólio disponíveis em alguns parceiros digitais. Entre as ofertas sugeridas estão combos e produtos com até 50% de desconto. Além disso, há a disponibilização de um cupom de 15% para as compras realizadas via Rappi, usando o código SNACKFRIDAYMDLZ.

Na Black Friday da Hershey’s, a loja virtual própria da marca está com reduções de preço gradativas e, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, os descontos chegam a 80%. A expectativa para a primeira edição da Black Friday é crescer 250% em vendas durante todo o mês de novembro. Nesta quarta-feira, 25, por exemplo, o Reese’s Outrageous 41g está com 72% de desconto, ou seja, o produto passa a custar R$1,99 ao invés de R$6,99.

“Essa é a maior sazonalidade para compras online e estamos otimistas com os resultados. Queremos, cada vez mais, promover ocasiões de consumo com praticidade e custo-benefício aos nossos clientes”, diz Marcel Sacco, gerente geral da Hershey do Brasil e da América Latina.

Na Lindt, produtos selecionados das linhas Excellence, Patisserie, Cooking, Fruity Moments e Pralinas ficam com até 50% de desconto. Assim, as as barrinhas de Excellence com 35g nos sabores Extra Creamy, Orange Intense e 70% cacau, custam de R$ 8,90, por R$ 4,45. E, as barras Lindt Cooking Dark 51% cacau e 70% cacau com 180g, de R$ 32,90, com o desconto especial, por R$ 16,45.

Produtos Lindt exclusivos do Duty Free serão vendidos nas lojas próprias espalhadas por sete estados do Brasil. Neles, o desconto de 50% será aplicado na compra da segunda unidade do mesmo produto.

A fabricante de alimentos Nestlé não restringe as ofertas para os chocolates e faz diferentes dinâmicas para os produtos do e-commerce Empório Nestlé, sendo possível conseguir um cupom (WEEK4) de R$25 de desconto nas compras acima de R$100.

Já no e-commerce Vem de Bolo, também da Nestlé, o cupom BOLOWEEK da 50% off em compras acima de R$99.

No e-commerce próprio da Santa Helena, dona da Paçoquita, os descontos chegam à 50% neste semana. A Paçoquita Chocomelocrante, por exemplo, já tem 40% de desconto na caixa com 18 unidades, que sai de R$44,19 por R$26,51.

A Black Week da Brasil Cacau tem 20% de desconto em itens selecionados no e-commerce, assim como da Dengo, marca que também tem 20% de desconto até o dia 30 de novembro