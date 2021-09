Lindt aposta em lançamento de chocolate 100% cacau

A marca de chocolates Lindt anuncia o lançamento do Excellence 100% cacau, novidade que chega dentro da linha Excellence, anteriormente com barras com graduações entre 50% e 99% cacau.

"A novidade que trouxemos para o Brasil é para um público que aprecia o mais puro e acentuado sabor do cacau. É um produto que promove uma experiência de degustação mais complexa e exclusiva", diz Walter Angst, CEO da Lindt no Brasil.

Na Lindt, atualmente, as barras de até 70% cacau, com paladares mais suaves, representam 65% das vendas da marca, enquanto as de acima de 90%, mais intensos, representam 11% das vendas.

Assim, a novidade atende um público que busca ir além dos 60% de cacau atendido pela maioria dos fabricantes no Brasil.

"Adicionalmente, o Excellence 100% endereça uma demanda de consumidores que percebem o produto como mais saudável, visto que quanto maior o teor de cacau, menos leite e açúcar na fórmula. No caso do Excellence 100% não há adição de leite ou açúcar", diz Angst. Segundo ele, o produto tem notas terrosas, notas de nozes, aromas de frutas cítricas e frutas vermelhas.

