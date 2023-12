Lema+ vence prêmio Jatobá PR como agência-boutique do ano de 2023

A 7ª edição do Jatobá PR, premiação do mercado de relações públicas e comunicação corporativa, elegeu a Lema+ como Agência-Butique, na categoria Organizações do Ano. Realizada na última terça-feira, 5, no Hotel Renaissance, na capital paulista, a cerimônia foi marcada por quebras de recordes no número de trabalhos inscritos e organizações participantes.

Fundada há 12 anos, a Lema+ é uma agência que atua junto a marcas e projetos culturais e socioambientais, com especial atenção a assuntos relacionados à inovação, cultura urbana, consumo e comportamento jovem.

Dirigida pelos sócios Leandro Matulja, Letícia Zioni e Guilherme Maia, a agência, que tem como clientes, entre outros, Havaianas, Amstel, Converse, Levi´s, Hering, Lacoste, Heineken, Eisenbahn e Spotify e Strava, venceu também a premiação na categoria Projeto Especial, com o case de Stand Up Day para L´Oréal Paris.

Em parceria com a Prefeitura do Rio, a ação impactou espaços históricos da capital carioca, materializando estatísticas de assédio para gerar conscientização e selar um acordo de apoio à luta contra o assédio sexual nas ruas, promovendo maior aderência ao programa global Stand Up da marca.

Na ocasião, L´Oréal Paris firmou a primeira parceria público-privada da marca no Brasil, se tornando a marca oficial do combate ao assédio no Rio e que resultará no treinamento de 30 mil servidores públicos.

Vencedores do Prêmio Jatobá PR 2023

Em 2023, o Jatobá PR recebeu o maior número de inscrições na história da premiação. Ao todo, foram 309 cases inscritos, contra 272 em 2022, e a participação de 118 organizações, contra 68 no ano anterior.

Os trabalhos foram analisados por uma comissão formada por 65 jurados, todos profissionais do mercado de comunicação corporativa, e dessa avaliação saíram os finalistas às 31 categorias. No total, foram entregues 43 troféus para organizações empresariais e públicas, grandes agências e agências-butique. Veja abaixo:

Organizações do Ano

Agência-Butique: Agência Lema

Grande Agência: RPMA Comunicação

Organizações Empresariais e Públicas: Gerdau

Troféu Destaque do Ano: PROS

Cases do Ano

Agência-Butique: Grupo Trama Reputale / Case: UNICEF #VotePelaEducação (Cliente: Unicef)

(Cliente: Unicef) Grande Agência: Cappuccino Weber Shandwick / Case: Os Últimos Sobreviventes: Viver para Contar, Contar para Viver (Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba)

(Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba) Organizações Empresariais e Públicas: Gerdau / Case: O aço reciclável Gerdau que moldou o Rock in Rio (Agências: FSB Comunicação, Rede Comunicação de Resultado e Agência Atake)

Cases Regionais do Ano

Região Norte: UGPE / Case: Amazonas Meu Lar – Inovação Tecnológica e Inclusão Digital na Comunicação, promovendo a modernização da Gestão Pública na Amazônia UGPE

Região Nordeste: Comunic.Ativa Assessoria de Imprensa e Relações Públicas Case: O Respeito é a Única Rota – Festival do Orgulho dá protagonismo a artistas da Comunidade LGBTQIA+ no Salvador Bahia Airport (Cliente: Salvador Bahia Airport)

(Cliente: Salvador Bahia Airport) Região Centro-Oeste: Unicef / Case: #VotePelaEducação (Agência: Grupo Trama Reputale)

(Agência: Grupo Trama Reputale) Região Sudeste: Cappuccino Weber Shandwick / Case: Os Últimos Sobreviventes: Viver para Contar, Contar para Viver (Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba)

(Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba) Região Sul: Clima Comunicação / Case: Black Friday Centauro 2022 – Feitos para vencer(Cliente: Centauro)

PR Internacional

Vencedor: Fundamento Grupo de Comunicação / Case: Um mais um é sempre mais que dois

Vertical Agências-Butique

Assessoria de Imprensa / Relacionamento com a Mídia: Pina Una Comunicação / Case: Mombak: Brasil como maior exportador de remoção de carbono (Cliente: Mombak)

(Cliente: Mombak) Campanha de Comunicação: Grupo Trama Reputale / Case: UNICEF #VotePelaEducação (Cliente: Unicef)

(Cliente: Unicef) Comunicação Digital: Alter Conteúdo / Case: Pessoas constroem cidades, cidades constroem pessoas – As redes sociais como plataforma para falar sobre direito à cidade (Cliente: Habitat para a Humanidade Brasil)

(Cliente: Habitat para a Humanidade Brasil) Comunicação Integrada: Talquimy / Case: Assuma sua imagem – Uma causa Allergan Aesthetics (Cliente: Allergan Aesthetics)

(Cliente: Allergan Aesthetics) Comunicação Interna: Prefácio Comunicação / Case: Campanha Nós: fortalecendo equipes (Cliente: DF + Engenharia)

(Cliente: DF + Engenharia) Evento de Comunicação: Fresh PR / Case: Casa Alexa (Cliente: Amazon Brasil)

(Cliente: Amazon Brasil) Mídia Corporativa: Punto Comunicação / Case: Programa Expresso Talks

Pesquisa de Comunicação: Latam Intersect PR / Case: O Panorama do Jornalismo na América Latina

Projeto Especial : Agência Lema / Case: L’Oréal Paris | Stand Up Day (Cliente: L’Oréal Paris)

Agência Lema / Case: (Cliente: L’Oréal Paris) Relacionamento com Influenciadores: Ecomunica / Case: Apenas 10% dos casos de violência sexual são notificados, cadê os outros 90%?(Cliente: Childhood Brasil)

Vertical Grandes Agências

Assessoria de Imprensa / Relacionamento com a Mídia: Ideal / Case: Station by WeWork: a revolução do trabalho híbrido (Cliente: WeWork)

(Cliente: WeWork) Campanha de Comunicação: Cappuccino Weber Shandwick / Case: Os Últimos Sobreviventes: Viver para Contar, Contar para Viver (Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba)

(Cliente: Museu do Holocausto de Curitiba) Comunicação Digital: Index / Case: Johnnie Walker Blue Label – Merece um Blue (Cliente: Johnnie Walker)

(Cliente: Johnnie Walker) Comunicação Integrada: Ketchum / Case: Gillette Novembro Azul: #BigodeQueCuida (Cliente: Gillette)

(Cliente: Gillette) Comunicação Interna: BCW / Case: Intel Brasil 35 anos: Conectada com o ecossistema brasileiro (Cliente: Intel)

(Cliente: Intel) Evento de Comunicação: CDN Comunicação / Case: Warner Bros. Pictures e Universal Pictures na CCXP 2022 (Cliente: Warner Bros)

(Cliente: Warner Bros) Mídia Corporativa: RPMA Comunicação / Case: Machado Meyer e a missão de fornecer inteligência jurídica para negócios que transformam realidades (Cliente: Machado Meyer Advogados)

(Cliente: Machado Meyer Advogados) Pesquisa de Comunicação: RPMA Comunicação / Case: O Censo de Criadores de Conteúdo do Brasil Squid foi o 1º levantamento demográfico/social de influenciadores que se tornou referência (Cliente: Squid)

(Cliente: Squid) Projeto Especial: CDI Comunicação / Case: Laços de Gratidão: os 25 anos de Teleton no Brasil (Cliente: Teleton)

(Cliente: Teleton) Relacionamento com Influenciadores: Máquina / Case: Case Nutella ama pão. O Dia do Pão é celebrado com ações para incluir Nutella no café da manhã dos brasileiros de forma definitiva!(Cliente: Nutella)

Vertical Organizações Empresariais e Públicas