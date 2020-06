Lego para de anunciar brinquedos policias e da Casa Branca

Em meio aos protestos e discussões de equidade étnico-racial após o assassinato de George Floyd por um então policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, a fabricante de brinquedos Lego parou de anunciar produtos relacionados à polícia e construções como delegacias e até mesmo a Casa Branca.

Segundo a CNBC, a empresa solicitou também a pausa no anúncio desses produtos por parte das varejistas. Pelo menos 30 produtos deixaram de ser anunciados.

Em nota, a empresa afirmou que “não há espaço para o racismo em nossa sociedade”, e divulgou no Twitter a doação de 4 milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos que ensinam crianças sobre igualdade racial.

A decisão da empresa ocorreu após diversas companhias, principalmente as americanas, realizarem na última terça-feira a campanha BlackOut Tuesday, na qual as ações de marketing eram paralisadas com o objetivo de se falar exclusivamente sobre equidade étnico-racial.