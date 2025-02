Lady Gaga no Rio: Latam Brasil será a companhia aérea oficial do show

A Latam Brasil será a companhia aérea oficial do evento Todo Mundo no Rio, que ocorrerá em 3 de maio nas areias de Copacabana, com a cantora Lady Gaga como atração principal. A iniciativa é realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Governo do Estado, em parceria com a Bonus Track.

O patrocínio reforça a estratégia de marca de se associar a eventos musicais de grande porte, como Rock in Rio, The Town e Primavera Sound, consolidando sua presença no setor de entretenimento e cultura, que atua como catalisador para a construção de uma conexão emocional com os consumidores.

“Como uma marca que aposta na música e na cultura como elementos que aproximam diferentes públicos, a Latam celebra a parceria com o Todo Mundo no Rio trazendo ainda mais emoção e conectividade para os fãs da Lady Gaga e um toque de orgulho local. Queremos elevar a experiência de viagem de quem vai a esse evento que tem tudo para se tornar um novo marco turístico não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil”, diz Mariana Karrer, head de marketing da LATAM Brasil.

Esse tipo de patrocínio é uma estratégia de branding que visa aumentar o reconhecimento da marca em um contexto cultural significativo, além de gerar engajamento com um público-alvo apaixonado por música e entretenimento.

Para atender à alta demanda de viagens durante o evento, a Latam programou 14 voos extras na rota São Paulo/Guarulhos-Rio de Janeiro/Galeão entre os dias 2 e 4 de maio. A companhia concentra em Guarulhos seu maior hub de conexões, com mais de 1,3 mil voos semanais para 49 destinos domésticos e 24 internacionais, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai.

Com a adição dos voos extras e os 62 regulares da rota, a Latam promete ampliar sua capacidade para transportar mais de 25 mil passageiros na semana do evento, incluindo mais opções para viajantes da América do Sul.

Como parte da estratégia de patrocínio, a empresa ainda oferecerá pacotes promocionais para o Todo Mundo no Rio, com até 30% de desconto, além de acúmulo de pontos Latam Pass e qualificáveis. Também há descontos a partir de 15% para hospedagem e condições especiais para aluguel de carros, com acúmulo de pontos.

A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em 2012, com a turnê Born This Way Ball Tour. Ela chegou a ser anunciada para o Rock in Rio de 2017, mas teve que cancelar o show por problemas de saúde.