Lacta aposta em Papai Noel em casa e Coelho de Páscoa na entrega de Natal

Com a chegada do Natal em um ano tão atípico como 2020, há muitas incertezas sobre como serão as festas de fim de ano. Foi pensando nisso que a Lacta pensou em lançar uma campanha que coloca o Papai Noel, bom velhinho parte do grupo de risco, em distanciamento social, e tem suas entregas garantidas com ajuda do Coelho da Páscoa.

A campanha #PapaiNoelFicaEmCasa, criada pela agência DAVID São Paulo, narra a história de como esses dois personagens populares unem forças para a data. O filme de 30 segundos, que traz a resposta de Lacta para o fato, entra no ar a partir desta sexta-feira, 4. Uma versão estendida de 60 segundos será revelada ao público no mesmo dia, com veiculação em TV aberta e redes sociais.

A estratégia de comunicação 360 envolve mídia exterior, parceiros digitais como Uol e Globo.com, ação integrada no PDV e parceria com Google para criação de peças personalizadas de acordo com cada tipo de target.

“Essa é a primeira vez que a Lacta prepara uma comunicação e portfólio especial para o Natal, data importante que representa 18% das vendas de chocolate no varejo, ficando atrás apenas da Páscoa com 25%. Com a categoria aquecida, pessoas em busca de comfort food e de afeto, quisemos criar uma campanha empática”, diz Renata Vieira, diretora da categoria de chocolates na Mondelēz Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

Além da campanha que traz o Coelho da Páscoa como ajudante do Papai Noel neste Natal, a Lacta prepara muitas novidades para seus consumidores se manterem seguros em casa com o lançamento de um novo marketplace com produtos especiais para a data. Estarão disponíveis no site a nova linha de itens presenteáveis Lacta, que contém Trufas em diversos sabores e tamanhos, além de uma caixa especial Diamante Negro, onde o formato do chocolate é o próprio diamante.

Também estarão disponíveis combos especiais de produtos que virão em caixas personalizáveis com mensagens que podem ser escritas nos kits na hora da compra, além de uma novidade na caixa Lacta Favoritos – o item que é um clássico ganhou uma nova embalagem tematizada para a data e espaço para escrever mensagens de carinho para o presenteado. A partir dessa estratégia, o e-commerce da marca já saiu de 2% para 10% do faturamento neste ano.

“Brincadeiras à parte, essa história apesar de lúdica, tem uma mensagem muito importante. Lacta está começando um movimento de conscientização para que este Natal, mesmo que diferente, seja tão especial como nunca. Basta cada um fazer sua parte”, diz Rafael Donato, vice-presidente de criação da DAVID São Paulo.

Ação social

A Lacta agora também convida 50 Papais e Mamães Noéis de todo Brasil que, ao preencherem os pré-requisitos da marca, serão convocadas e receberão uma premiação no valor de mil reais para atuarem como Papai e Mamãe Noel à distância, levando a magia do Natal para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo é que os selecionados escrevam cartinhas carregadas de carinho para essas famílias. Além da carta de próprio punho assinada por um dos 50 Papais e Mamães Noéis, elas receberão um kit com chocolates Lacta. Para poder participar da ação, os candidatos que quiserem assumir o papel terão que comprovar experiência prévia na função.

O resultado da ação será a entrega das mais de 600 cartinhas nominais junto de kits de produtos Lacta para famílias. Receberão as doações instituições parceiras da Mondelez Brasil: ARCO (em São Paulo), Escola Rural Ana Brito Cavalcanti (Vitória de Santo Antão/PE) e Vovô Vitorino (Curitiba/PR). A escolha das instituições segue os locais onde a multinacional está presente, sempre com foco em amparar as populações locais.

Para participar, é preciso enviar um e-mail até às 17h do dia 7 de dezembro para LactaNatalSocial@loures.com.br com uma foto que comprove a experiência prévia como Papai ou Mamãe Noel, além de ter os seguintes requisitos: Ter mais de 55 anos; ter sido Papai Noel ou Mamãe Noel em algum momento da vida (necessário envio de foto que comprove); ter conta PJ e emitir nota fiscal (ter disponibilidade para emitir a nota até dia 11/12 e receber em 11/01); ter disponibilidade para escrever de próprio punho 12 cartas simples para crianças e enviá-las digitalizada até 10/12 em boa resolução; gostar de criança; querer fazer o bem neste Natal.