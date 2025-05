Jorge & Mateus celebram 20 anos com capas de álbuns ilustradas por histórias de fãs

Em celebração aos 20 anos de carreira da dupla Jorge & Mateus, a Som Livre lançou uma campanha que atualiza as capas dos 18 álbuns lançados pelos artistas. A ação estreia nesta segunda-feira, 26, data do primeiro show oficial da dupla, e transforma as capas em ilustrações inspiradas em histórias enviadas por fãs.

As novas artes foram desenvolvidas pelos ilustradores Márcio William e Barbara Costa, a partir de relatos enviados por admiradores que compartilham momentos marcantes de suas vidas ligados a músicas específicas da dupla. Segundo a Som Livre, a música escolhida por cada fã determina qual álbum terá a capa atualizada com sua história.

“As músicas do Jorge & Mateus marcam a vida de uma legião de fãs há 20 anos. Sempre ouvimos histórias relacionadas a essas canções, e entendemos que esse seria um ótimo momento para trazer o fã pra dentro de uma campanha de uma forma diferente”, diz Lena Pelosi, gerente de marketing da Som Livre.

De acordo com a executiva, a ação “reforça o compromisso da companhia em promover conexões cada vez mais genuínas entre o artista e seu fã, celebrando essas histórias que transformam canções em trilhas de vida”.

O projeto integra as comemorações da turnê de 20 anos da dupla e busca destacar o envolvimento do público na trajetória artística dos músicos. Para a gravadora, a iniciativa também valoriza o papel afetivo que as músicas desempenham na vida dos ouvintes.

Como desdobramento visual da campanha, as 18 capas ilustradas serão apresentadas em uma série de visualizers no canal oficial da dupla no YouTube. Cada vídeo trará uma experiência audiovisual relacionada à música e à ilustração correspondente.

Os visualizers serão encerrados com depoimentos gravados pelos fãs que inspiraram as capas. Nesses relatos, eles compartilham a história por trás da ilustração e detalham sua conexão com o projeto.