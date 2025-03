Johnnie Walker lança campanha “Primeira Mulher na Lua”

A missão tripulada à Lua Artemis II está prevista para abril de 2026. A bordo dela estará a americana Christina Hammock Koch, a primeira mulher a viajar pelo espaço profundo. É para celebrar esse momento histórico que a Johnnie Walker lança agora a campanha “Primeira Mulher na Lua”.

A marca de uísque, que faz parte do grupo Diageo, costuma se posicionar ao lado das jornadas femininas. A nova campanha, assinada pela AlmapBBDO, comemora o futuro. Depois de muitas tentativas frustradas, a primeira astronauta mulher chegará à Lua em breve.

“Johnnie Walker é uma marca que busca desafiar estereótipos e incentivar as pessoas a seguirem suas jornadas com coragem. Mais uma vez, estamos usando a força que temos para ressaltar a resiliência feminina, incentivando mais mulheres a seguirem suas jornadas com coragem”, diz a Guilherme Martins, VP da Diageo.

Hillary Clinton foi recusada em programa espacial

Para Andrea Rubim, head de Johnnie Walker no Brasil, esta é mais uma oportunidade para a marca celebrar a caminhada das mulheres, “É uma forma de mostrar a força que temos", diz Rubin.

Mais do que a primeira mulher na Lua, que está por vir, a campanha enaltece a grandeza da presença feminina em qualquer ocasião e ambiente. O filme está no ar no canal do Youtube de Johnnie Walker (assista aqui).

O filme narra a jornada de uma astronauta à Lua, ressaltando a relevância da representatividade feminina na exploração espacial e a superação de obstáculos de mulheres que não foram aceitas para participar do projeto há mais de 60 anos.

Entre essas mulheres está Hillary Clinton, que recebeu uma carta negativa quando jovem com a justificativa de que o programa espacial não aceitava mulheres. A ida da mulher à Lua representa uma resposta não apenas de Hillary, mas de todas as mulheres negadas para este histórico chamado.

Garrafa personalizada e itens de vestuário

"Primeira Mulher na Lua" apresenta cartas de aceitação que fazem parte desta reparação histórica, enviadas para diversas representantes femininas que têm mudado a história com seus feitos.

A campanha traz frases como "Sua jornada não é feita de passos comuns, mas de uma caminhada entre o possível e o impossível. Do ‘não’ ao “sim”. Da mulher à astronauta".

Em pontos out-of-home nas principais avenidas de São Paulo estarão expostos dizeres na linha de “Ninguém diz onde as mulheres podem ou não pisar” e “Ninguém diz aonde as mulheres podem ou não chegar". Os totens estarão envelopados a vácuo, como os alimentos destinados a astronautas e precisam ser embalados hermeticamente para conservação em missões espaciais.

A campanha vai se desdobrar de forma integrada, com material de divulgação especial, garrafa personalizada e exclusiva para a campanha (em breve à venda no The Bar), itens de moda e vestuário, conteúdo em social e até uma mensagem que será enviada, literalmente, para o universo.

Cena da campanha: celebração da jornada feminina (Johnnie Walker/Divulgação)

Campanha "Fortes São Elas"

“A campanha é um tributo à força feminina, uma frente que Johnnie Walker vem trabalhando com muita seriedade”, diz Renata Carvalho, head de atendimento e negócios da AlmapBBDO.

“A primeira mulher a ir para a Lua vai acontecer, finalmente, e dar visibilidade a essa conquista significa reconhecer todas as mulheres que receberam ‘nãos’, mas que continuaram a desafiar barreiras e abrir caminho para que pudéssemos avançar. Esperamos que esse projeto também possa inspirar futuras gerações a romperem limites, mostrando que nenhum espaço está fora do nosso alcance”, diz Carvalho.

“Primeira Mulher na Lua”, para Johnnie Walker, dá seguimento à narrativa construída na campanha “Forte São Elas”, também desenvolvido pela AlmapBBDO. O projeto foi lançado em dezembro de 2024 e exalta a força das mulheres, destacando as conquistas e a caminhada contínua por igualdade.