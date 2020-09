Jeep Compass tem um monstro do Lago Ness — campanha interativa revela onde

A nova campanha de marketing do Jepp Compass retoma alguns itens escondidos no veículo e aposta em easter eggs. Na cultura pop, easter eggs são segredos escondidos em programas, sites ou jogos, como as pistas escondidas em ovos de Páscoa.

Segundo a fabricante, em todo Jeep Compass há uma pequena salamandra logo abaixo dos limpadores do para-brisa dianteiro e no vidro traseiro impressa a silhueta de um minúsculo monstro do Lago Ness.

Em parceria com a agência F.biz, a marca desenvolveu uma campanha que usa animações 3D elaboradas pela produtora Clan VFX para transformar a pequena salamandra e o monstro do Lago Ness em “realidade”. Os vídeos contam a história de uma família que cruza a estrada enquanto a filha se diverte ao imaginar uma salamandra e um monstro do Lago Ness como companheiros de viagem.

Por meio de postagens realizadas na próxima semana, a partir de segunda-feira, 21, influenciadores convidarão seus seguidores a explorar o universo Jeep e participar de uma caça virtual aos easter eggs da Jeep.

Nos dias subsequentes, serão publicados posts dando dicas sobre alguns desses segredos que podem ser encontrados em um Jeep. Os consumidores poderão fotografar os easter eggs, compartilhar nas mídias sociais da marca e haverá um ranking. Os primeiros colocados serão premiados com pôsteres em stories personalizados com cada ganhador retratado dentro da arte exclusiva. No dia 7 de outubro será divulgado o videocase da ação.

Complementarmente à campanha veiculada na tevê, pela primeira vez, a Jeep compartilhará um QR Code desenvolvido para direcionar os telespectadores a um bot que tirará todas as dúvidas sobre os automóveis e a própria Jeep.

“Os easter eggs são elementos que diferenciam a Jeep das outras marcas. São esses itens escondidos em nossos carros que traduzem nos mínimos detalhes o espírito Jeep, tornando cada modelo Jeep único. Para contar essa história ao público desenvolvemos uma campanha multiplataforma, repleta de animações em computação gráfica e, com ela, anunciamos toda a tecnologia e funcionalidades embarcadas no Jeep Compass e Jeep Grand Cherokee“, afirma Frederico Battaglia, diretor de marketing e comunicação da FCA para a América Latina.