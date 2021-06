Qual a importância do conteúdo original na estratégia das marcas

A brandtech Adventures, Inc realiza a terceira edição do ARENA, um evento focado em discutir temas relevantes para o mercado de marketing. Comandado por Rapha Avellar e Ricardo Dias, criadores da Adventures, Inc, o terceiro episódio acontecerá na próxima quarta-feira, 30, a partir das 14h, no canal da empresa no YouTube, e abordará a importância do conteúdo original na estratégia das marcas.

A ideia do projeto da Adventures, Inc é guiar o mercado de marketing a partir de debates de alto nível para o futuro da área. “Buscamos sempre reunir grandes nomes do mercado para gerar insights que possam guiar as marcas para o futuro do marketing. Em junho, não seria diferente”, destaca Rapha Avellar.

O empreendedor afirma que uma de suas ideias é que estes eventos sirvam para criar uma espécie de manual com as tendências do marketing para os próximos anos. “Neste mês, vamos conversar com os maiores especialistas do mercado sobre a potência dos conteúdos originais para que as marcas se comuniquem com a sua comunidade de forma autêntica e eficiente”, diz Avellar.

Para Ricardo Dias, o evento é uma oportunidade de oferecer às pessoas uma fonte relevante de informações de alto nível sobre estratégias de marketing que ajudem a guiar as marcas. “O ARENA tem o objetivo de dividir um pouco desse propósito com o setor”, afirma Dias.

Quem serão os convidados do ARENA?

O evento ARENA reunirá fortes nomes do mercado para debater o tema de originalidade nas estratégias das marcas. Estarão presentes no painel do dia 30 de junho:

Gabriela Gallo , Head de Marketing Beyond Beer da Ambev;

, Head de Marketing Beyond Beer da Ambev; Tiago Lessa , Head de Marketing, Aquisição e Engajamento Produtos e Serviços Digitais da GloboPlay;

, Head de Marketing, Aquisição e Engajamento Produtos e Serviços Digitais da GloboPlay; Crocas , CEO do Porta dos Fundos;

, CEO do Porta dos Fundos; Beatriz Oliveira , Diretora de Marketing da Deezer;

, Diretora de Marketing da Deezer; Manuela Villela, Diretora de parcerias do YouTube para Top Criadores e Figuras Públicas no Brasil.

Cada convidado terá 15 minutos para mostrar seu conhecimento e experiências que podem ajudar a dar rumo ao mercado em uma nova era do marketing moderno. Para participar, basta realizar sua inscrição no site do evento.

Presença de Nathalia Arcuri e outros grandes nomes

Em maio, Nathalia Arcuri, fundadora do Me Poupe! - canal com mais de 6 milhões de inscritos no YouTube - participou do ARENA. Ela falou sobre seus projetos profissionais e sua capacidade de se comunicar com as pessoas, já que virou uma grande influenciadora digital.

"Algo que eu tenho visto cada vez mais e que hoje é um grande desafio é: crescer a sua empresa. Hoje, a área de marketing do Me Poupe tem 23 pessoas e as coisas não dependem mais de mim. Na verdade, tenho pouca interferência sobre o que acontece ali. Este é o principal desafio, você manter a autenticidade e entender um pouco quem está do outro lado", diz Arcuri.

A influenciadora também falou sobre a gestão em empresas, nos moldes antigos, e a importância de saber que o mercado é cíclico, seja ele qual for e, por isso, é necessário sempre estar antenado à renovação.

Acompanhe o próximo evento ARENA

Tema: Conteúdo Original: a nova frente poderosa das marcas

Quando: dia 30/06, quarta-feira, das 14h às 15h30

Onde: transmissão ao vivo pelo canal da Adventures, Inc no YouTube

Inscrições: devem ser feitas por meio da landing page do ARENA