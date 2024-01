'Ilha Whopper'? Burger King faz campanha de marketing em provocação ao McDonald's; entenda

Em mais uma campanha publicitária provocativa, o Burger King Brasil propôs a mudança do nome de uma remota ilha no Pacífico para “Ilha Whopper”. O local, entre Madagascar e a Antártida, atualmente é batizado de Ilha McDonald, é repleto de gelo e surpreende com a presença de um vulcão ativo.

A ideia, segundo a marca, é associar seus hambúrgueres grelhados no fogo com um lugar com fogo de verdade: "o único nome possível para o lugar é Whopper".

Participação do público — com brinde

O negócio, porém, é que não só o Burger King quer mudar o nome da ilha, como também está pedindo apoio de seus fãs para isso. Na campanha, criada pela DM9, a marca convida os consumidores a mudarem o nome da Ilha no Google Maps. Por lá, a ideia é digitar "Ilha Whopper" para localizar a ilha e comentar #IlhaWhopper.

Vale dizer que, caso haja o comentário, o cliente ganhará um cupom de desconto, através do e-mail, de R$ 15, no Whopper para utilizar no BK Delivery.