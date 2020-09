iFood vai dar dinheiro de volta para quem ajudar com doações no app

A empresa de entrega de comida iFood lança hoje, 23, a iniciativa de cashback “Meu Melhor Pedido”, com o objetivo de estimular a doação dos usuários da plataforma e ajudar as instituições Ação da Cidadania, Cufa e Instituto Reação.

A iniciativa, que vai até o dia 30 de setembro, terá como opções de contribuição 9, 10, 20 e 40 reais.

Os cupons serão doados em até dez dias para as instituições, e devem ser utilizados pelo usuário em até sete dias após seu recebimento.

Todo valor doado será convertido em cupons de desconto para ser utilizados pelos usuários nos mais de 212.000 estabelecimentos de todo o Brasil.

O aplicativo irá disponibilizar até 300.000 reais para a iniciativa.

Os valores arrecadados para a distribuição de cestas básicas são destinados para a Ação da Cidadania, organização que realiza a distribuição de alimentos para pessoas em situação de risco em diversas cidades do Brasil.

Já as refeições prontas, serão produzidas por restaurantes cadastrados no serviço Loop do iFood e entregues para instituições beneficentes como a Central Única das Favelas (Cufa).

Os vales-alimentação serão entregues pelo Instituto Reação por meio do projeto Vencendo Juntos, destinado a ONGs que trabalham com o esporte como forma de transformação social.

Como doar?

Para os usuários interessados em fazer doações, basta abrir o aplicativo do iFood, ir até a aba ‘Perfil’, selecionar o campo de “Doações” e escolher entre Cestas Básicas, Refeições Prontas ou Vales-Alimentação.

Depois, é possível escolher entre os valores fixos disponíveis (9, 10, 20 e 40 reais). O pagamento é feito via cartão de crédito cadastrado no aplicativo.