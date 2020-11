iFood antecipa Black Friday com descontos de até 70%; confira

O iFood decidiu prolongar a Black Friday com descontos especiais para os consumidores durante todo o mês de novembro. Em todos os dias do mês, a plataforma vai oferecer uma nova oferta, como pratos a 9,99 reais, descontos de até 70%, compre um e leve dois, sushi a 1 real, entre outras. A empresa também vai trazer descontos nas ofertas UAU com parceiros exclusivos e restaurantes selecionados, todos com entrega gratuita.

“A Black Friday já é um marco no varejo nacional e o iFood mantém seu compromisso de fomentar e fortalecer nossos restaurantes parceiros. Trata-se de um mês forte em que buscamos impulsionar vendas de pequenos e médios estabelecimentos para que nossos clientes possam desfrutar as melhores ofertas e opções em todo Brasil” destaca Felipe Pereira, diretor de marketing do iFood.

Quer saber mais sobre empresas de varejo e e-commerce? Conheça a EXAME Research, com relatórios das principais empresas do setor

Outra novidade deste ano são as ofertas da categoria de mercado, lançada em junho de 2019 e que já conta com mais de 2.400 estabelecimentos. “A categoria tem beneficiado pequenos, médios e grandes estabelecimentos em todo o país, principalmente neste período de distanciamento social, onde a opção tem sido uma importante aliada na rotina do brasileiro, que vê nas compras de mercado, por meio de delivery, uma solução prática, segura e eficiente”, completa o executivo.

Para quem está de olho nas promoções de supermercados, um dos destaques será o Festival de Descontos, com oferta de cupons para compras de refrigerantes e cervejas especiais. Além disso, neste mês a entrega será gratuita para compras acima de 100 reais e os consumidores terão também um cupom de 25 reais para realizar sua primeira compra de mercado.