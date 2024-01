IAB Brasil apresenta novos nomes para conselho e diretoria de 2024; veja

O IAB Brasil, associação que tem como objetivo desenvolver a publicidade digital no país, anunciou os novos profissionais que estarão à frente da sua diretoria e conselho, eleitos para o ano de 2024. Com a liderança de Ana Moises, que assume a presidência, o objetivo é trabalhar para o desenvolvimento de temáticas emergentes que já despontam influentes no futuro e que trarão impactos para todo o mercado.

“Temos olhado para as movimentações do mercado e identificamos quatro setores que, nesse momento, precisam ser discutidos um pouco mais a fundo: digital out of home (DOOH), TV conectada (CTV), creators economy e retail media. O que a gente quer nesse ano é trabalhar para que essas pautas sejam endereçadas de forma efetiva aqui dentro do IAB, e assim gerar conversas e boas práticas que vão ser importantes para o desenvolvimento sustentável do nosso mercado”, diz Ana Moises.

Além de Presidente do IAB, a executiva é diretora da área de soluções de marketing do LinkedIn para a América Latina, com mais de 22 anos de experiência no mercado de internet e mídia.

Para trazer perspectivas diversas sobre essas frentes emergentes, a associação conta com novos conselheiros em seu quadro, entre eles: Alexandre Guerrero (Eletromidia), Celso Ribeiro (BR Media), Francesca Picchi (Mercado Ads), Celia Goldenstein (Magalu), Manzar Feres (Globo) e Essio Floridi (Samsung).

Faz parte da governança do IAB a alternância de poderes e a entrada de novos interlocutores. Além dos nomes específicos para os verticais, chegam como novidade para agregar ao time: Paula Puppi (WPP), Poliana Souza (Unilever), Priscilla Barsotti (Spotify), Ricardo Ubrig (Ifood) e Vicente Varella (Lew Lara/TBWA)

Os membros da Diretoria e do Conselho do IAB são eleitos dentre as empresas associadas, desempenhando suas funções de maneira voluntária para promover o progresso da associação e fortalecer sua interação com o mercado.

Confira o quadro completo da diretoria e conselho do IAB para 2024:

Diretoria:

Ana Moises (Presidente) - LinkedIn

Raffael Mastrocola (VP Finanças - CFO) - Oliver

Paulo Samia (VP Operações - COO) - UOL

Melissa Vogel (VP Relações Institucionais e com o Mercado - CIR) - Kantar Ibope Media

Lucas Reis (VP Assuntos Governamentais - CRO) - Zygon

Conselho: