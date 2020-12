Humor e esperança: 6 campanhas de Natal para melhorar seu 2020

Em um ano tão atípico, as empresas têm no Natal o desafio de fazer campanhas que incentivem a segurança e o distanciamento social ao mesmo tempo em que falam de esperança e união.

Para produzir as campanhas publicitárias, as empresas e agências afirmaram seguir protocolos de segurança recomendados por órgãos como a OMS. Veja abaixo algumas delas:

Perdigão: a fabricante de alimentos apostou em um filme que mostra uma família se reunindo em frente a casa do avô de um dos personagens, para celebrar o Natal com distanciamento social e marcações no chão.

Coca-Cola: A fabricante de bebidas aposta em grandes campanhas de Natal e não é diferente neste ano. O filme de 2:30 minutos intitulado A Carta mostra o Papai Noel atendendo os desejos de uma menina ao estar com o pai.

Guaraná Antarctica: A marca de refrigerantes convidou a cantora Paula Fernandes para fazer um videoclipe de uma versão inédita de Jingle Bell Rock valorizando a cultura brasileira. No canal da cantora o vídeo já teve mais de 5 milhões de visualizações.

Casas Bahia: com texto de Emicida e narração de sua mãe, Dona Jacira, a propaganda das varejista traz a história de quem ajudou comunidades e pessoas neste ano. O filme traz a mensagem “Natal é mais que presente, é se fazer presente. De vários jeitos: ajudando, doando, lutando, fazendo a diferença. Por isso, a Casas Bahia buscou histórias de pessoas que fizeram muito pelo bem de outros brasileiros.”

O Boticário: a marca de cosméticos foca na representatividade ao mostrar uma criança negra que não se via no Papai Noel da sua infância, mas quando grande se transformou no Papai Noel que sempre quis ser. A campanha conta também com uma divulgação de compromissos antirracista da companhia e outros conteúdos que visam a equidade racial.

Natura: a fabricante de cosméticos foca na diversidade dos personagens, com direito a casamento gay, para contar histórias de momentos alegres que ajudaram a sobreviver a este ano. O filme também fala de amor próprio e presença de pessoas queridas.