Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular fortuna de US$ 100 bilhões

Herdeira da L'Oréal, multinacional francesa de cosméticos, Françoise Bettencourt Meyers, de 70 anos, se tornou a primeira mulher a acumular uma fortuna superior a US$ 100 bilhões, aproximadamente R$ 485 bilhões, na cotação atual. Há três anos, ela lidera a lista de mulheres mais ricas do mundo.

Comandada por executivos de fora da família, a L'Oréal é considerada a maior fabricante mundial de cosméticos e dona das marcas Lancôme e Garnier. De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, os papéis do gigante global de beleza encerraram na quinta-feira, 28, cotados a € 451,30 na bolsa de Paris e acumulam valorização de 35% no ano.

Françoise é neta de Eugene Schueller, que fundou a companhia em 1909. Ele era químico e criou a empresa para vender uma tinta de cabelo que havia desenvolvido. Filha única de André e Liliane Bettencourt, ela herdou a fortuna após a morte de sua mãe, Liliane Bettencourt, que morreu em 2017 (seu pai havia falecido dez anos antes).

Atualmente, a executiva francesa ocupa o cargo de vice-presidente de administração da L’Oréal e preside a empresa de participações de sua família Téthys, desde 2012. Além de pianista e escritora, se dedica à filantropia na fundação Bettencourt-Schueller.

A bilionária e sua família têm quase 35% do capital social, a maior parte das ações da L'Oréal. Seus filhos, Jean-Victor e Nicolas Meyers, fazem parte da diretoria, assim como seu marido, Jean-Pierre Meyers.

No ranking da Bloomberg de 2023, Françoise ocupa a 12ª posição de pessoas mais ricas. A lista com 500 nomes é liderada pelo magnata Elon Musk, de Tesla, Starlink e X (antigo Twitter), com US$ 238 bilhões.

Recentemente, a Netflix lançou o documentário "A Bilionária, o Mordomo e o Namorado", que retrata alguns dos escândalos familiares envolvendo a herança de Liliane Bettencourt (1922 - 2017).

A história ao redor da vida e morte de Bettencourt tem vários personagens reais e curiosos, desde a filha que tentava se envolver profundamente nos negócios da mãe, até um namorado suspeito e um mordomo que teria instalado escutas espiãs.