Heineken abre mão de parte da publicidade na Champions para ajudar bares

A marca de cervejas Heineken apresenta o movimento "Ajude Seu Bar", que cede parte do seu espaço publicitário durante a semana da final da UEFA Champions League para divulgar serviços de entrega de bares e restaurantes de todo o país.

Patrocinadora oficial da UEFA Champions League pelo 15° ano, a ação tem criação da Publicis Brasil, e faz parte da campanha global "Never Alone", que mostra que mesmo com o distanciamento social, os torcedores não estão sozinhos ao assistir uma partida do campeonato.

A marca usa uma de suas principais campanhas do ano para chamar atenção à situação econômica dos parceiros, que por mais um ano passam por restrições para atender seus clientes, e assim mostra que eles também não estarão sozinhos neste momento.

Na ativação, a Heineken é a responsável por desenvolver e impulsionar os anúncios por meio do Facebook, Instagram e YouTube, de maneira geolocalizada, para os usuários próximos aos bares participantes da campanha.

Já os estabelecimentos, por sua vez, são responsáveis pela operação logística dos pedidos de delivery. A ideia é que os consumidores sintam-se convidados a viver uma experiência de bar em casa, enquanto curtem a partida final entre Chelsea e Manchester City e, consequentemente, apoiem os bares de sua região.

A lista de bares participantes e mais informações sobre a campanha estarão disponíveis na página Ajude Seu Bar.

"Com a iniciativa, reforçamos a mensagem da nossa campanha global Never Alone, de que estamos vivendo um período de distanciamento social, mas quando o assunto é UEFA Champions League, até podemos estar fisicamente sozinhos, mas estamos todos conectados através da emoção do esporte", diz Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil.

Além disso, os bares, que costumam ser local de encontro entre amigos, estão sendo afetados mais uma vez nesta data. "Então, por meio desta intervenção, incentivamos a compra via delivery para que sintam que não estão sozinhos".

A iniciativa integra o pilar global #SocialiseResponsibly, da marca Heineken, que tem como foco incentivar a manutenção dos cuidados na socialização responsável por todos os países que a marca atua no mundo, especialmente durante a pandemia.

Para incentivar mais pessoas a participarem da ação, a Heineken veiculará um filme inédito nas redes sociais, e utilizará mídia externa nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

