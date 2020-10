HBO Go sai quase pela metade com desconto do Mercado Livre

Como parte da parceria entre Mercado Livre e HBO, anunciada em julho, os usuários da plataforma de e-commerce agora podem realizar a assinatura do streaming HBO GO com desconto progressivo de até 45%.

A oferta, já disponível no Brasil, recompensa a fidelidade dos usuários do ecossistema Mercado Livre e Mercado Pago, oferecendo a assinatura com desconto e opção de três formas de pagamento: crédito disponível em conta no Mercado Pago, cartão de crédito ou débito, ou dinheiro em espécie pago em estabelecimentos físicos afiliados à plataforma.

“A fidelidade dos usuários do Mercado Livre é algo que incentivamos e valorizamos. A aliança com a HBO é a prova disso. Estamos facilitando o acesso à assinatura para que possam usufruir de conteúdos audiovisuais de qualidade a um custo inferior e sem a necessidade de um cartão bancário. Queremos agregar valor à confiança que os milhões de compradores brasileiros depositam em nossos serviços todos os dias”, afirma Fernando Yunes, Líder do Mercado Livre no Brasil.

O valor dos descontos é determinado pelo nível do usuário no Mercado Pontos e é aplicado automaticamente a cada mês. Assim, quanto mais alto for o nível do comprador, maior será a porcentagem aplicável. A escala vai do nível 1, na qual o usuário recebe uma redução de 10% na mensalidade da HBO GO, e chega ao nível 6, em que o custo é reduzido em até 45%.

Por meio de compras e pagamentos feitos em qualquer uma das plataformas, os usuários acumulam pontos e mudam de nível, obtendo benefícios e descontos exclusivos. Os benefícios são ativados a partir do momento em que o usuário abre a sua conta.