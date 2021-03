Havanna lança bebidas geladas em edição limitada e espera aumento em vendas

Inspirada no verão brasileiro, a rede de cafeterias Havanna lança três opções de bebidas geladas: Affogato Havanna, Smoothie de Maçã Verde e Frappê Mocha. Os consumidores poderão encontrar também o Frappé 3 Leches, delícia que já fez parte deste menu em 2020.

O Affogato Havanna é o espresso com o tradicional Dulce de Leche da marca e sorvete de creme, finalizado com chantilly. O preço sugerido é R$16,00 (230ml). O Smoothie de Maçã Verde leva essência de maçã verde com o frappease de baunilha e alguns cubos de gelo. O preço sugerido é R$10,90 (360ml). E o Frappê Mocha tem Nutella, essência de macadâmia e café espresso com um leve toque de chantilly e polvilhado com chocolate em pó. O preço sugerido é R$16,90 (360ml).

"Por mais um ano, o lançamento das bebidas geladas é uma estratégia para manter o fluxo das lojas em alta durante o verão. Portanto, trazemos de volta o Frappê 3 Leches, que teve excelente aderência no cardápio do ano passado, ao lado de novas apostas para diversificar ainda mais o cardápio das nossas operações”, diz Diego Schiano, diretor da Havanna no Brasil.

As bebidas chegam em edição limitada e estarão disponíveis nas mais de 100 lojas Havanna em todo o Brasil até 22 de fevereiro.

Negócios

O executivo da Havana espera que o cardápio de verão deste ano reflita em um faturamento 20% maior quando comparado ao ano passado. Para isso, a empresa investiu 40 mil reais em comunicação nos pontos de venda e digital.

Com a pandemia, mais de 80% do faturamento caiu no primeiro trimestre de 2020. "Em junho com o plano de retomada conseguimos um crescimento devagar, atingindo cada mês menos em nosso faturamento. Até que em dezembro conseguimos equalizar", afirmou Schiano.