Havaianas reúne influenciadores globais no Rio em ação para reforçar o 'lifestyle brasileiro'

RIO DE JANEIRO. Presente em mais de 130 países, a Havaianas, marca do grupo Alpargatas, reuniu um grupo de influenciadores nacionais e internacionais, a exemplo de Lena Mahfouf, Thalita e Gabriela Zukeram, conhecidas como Two Lost Kids, e Jordan Sloane, em uma experiência imersiva no Rio de Janeiro para reforçar o lifestyle (estilo de vida) brasileiro.

Batizada de Summer Trip (viagem de verão), a ação, que iniciou ontem e termina nesta sexta-feira, 2, inclui uma série de atividades ligadas à moda, cultura e vivências na cidade maravilhosa, que visam promover um mergulho no autêntico espírito brasileiro.

A ideia é que o conceito, parte dos valores da companhia, seja internalizado pelas novas embaixadoras, especialmente, durante a divulgação da marca em suas redes sociais.

A iniciativa faz parte da estratégia de expansão internacional e reforça a presença da Havaiana no universo fashion. O objetivo é fortalecer, por meio do marketing de influência, a comunicação e o posicionamento junto aos consumidores.

“A Havaianas é percebida no exterior como uma marca que transmite a essência do verão brasileiro, com nosso gingado, jeito leve e livre de viver a vida. Traduzimos isso também no vestir, nas diferentes ocasiões de uso que a Havaianas pode proporcionar”, diz Rafael Nadale, diretor global de marca e comunicação da Havaianas.

Segundo o executivo, o squad internacional terá acesso em primeira mão à Havaianas Slim Point, uma releitura moderna do clássico chinelo, com a ponta levemente bicuda, as já reconhecíveis tiras finas e o toque elegante do logo metálico. A novidade, por enquanto, chega somente aos mercados internacionais no verão do hemisfério norte.

A antecipação, todavia, permitirá aos influenciadores a oportunidade de compartilhar o lançamento exclusivo com suas audiências, antes mesmo de o produto estar disponível para o público em geral.

“Durante toda essa experiência, buscamos não apenas trazer o calor, a alegria do povo e a rica cultura, como também aprofundar nosso relacionamento com influenciadores globais e inspirar os consumidores ao redor do mundo com o autêntico estilo de vida brasileiro, que a Havaianas pode proporcionar”, destaca Nadale.

Quem são as novas embaixadoras da Havaianas?

A Summer Trip conta com um grupo formado por nomes do Brasil, Estados Unidos, Itália e França. Entre as influenciadoras, estão as criadoras de conteúdo Robertita (@larobertita) e Thalita e Gabriela Zukeram, conhecidas como Two Lost Kids (@twolostkids), representando o Brasil.

Pela Itália, Marta Losito (@marta.losito), especialista em moda, e Ginevra Mavilla (@ginevramavilla), personalidade da geração Z em ascensão. Dos Estados Unidos, Jordan Sloane (@jourdansloane). Na França, a Havaianas convidou a modelo Tina Kunakey (@tinakunakey) e Lena Mahfouf (@lenamahfouf), embaixadora da marca em 2022 e 2023.

Como é a Summer Trip da Havaianas?

A Havaianas programou uma série de vivências na capital carioca aos influenciadores entre 1 e 2 de fevereiro. O primeiro dia contou com passeio de barco pela enseada de Botafogo/Flamengo, onde os convidados puderam desfrutar de um mergulho na Urca, com vista para o Cristo Redentor.

Para animar a experiência de verão, os influenciadores participaram de uma roda de samba com a cantora Cida Santana. Depois, seguiram para um jantar no Yoo2 Hotel, em Botafogo, com apresentação do DJ Edu Castelo, o qual trouxe um repertório que celebrar a riqueza da musicalidade brasileira.

No segundo dia, a programação começa com uma visita guiada ao Museu de Arte do Rio, na exposição “Expo Funk”. Também estão previstos passeios pelo centro da cidade, passando por pontos icônicos, como a escadaria Selarón, o Museu do Amanhã, a praça Mauá e o Mural das Etnias, feito pelo artista brasileiro Kobra.

O dia é encerrado na maior loja conceito da Havaianas no Brasil, no bairro Ipanema, com um happy hour. A marca ainda vai entregar camisetas customizadas pelo renomado designer brasileiro Victor Hugo Mattos.

Conhecido por suas peças feitas à mão, Victor traz a essência do lifestyle brasileiro para cada criação, vestindo as celebridades mais famosas do país. Cada influenciador receberá uma peça exclusiva do designer, para explorar a fusão de estilo entre a camiseta personalizada e o chinelo.

“A Havaianas estabeleceu seu posicionamento como uma marca global, usada por celebridades, influenciadores e fashionistas ao redor do mundo. Essa expansão internacional não apenas consagra a marca como embaixadora do lifestyle brasileiro, mas também a transforma em um verdadeiro catalisador de tendências de moda e estilo de vida”, finaliza Nadale.