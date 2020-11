Habib’s lança rodízio de esfirras e dá mais cupons na Black Friday

A rede de fast food árabe Habib’s está lançando uma série de promoções para aproveitar a Black Friday e tentar compensar parte da queda das vendas durante a pandemia do novo coronavírus. “Queremos ter um gatilho para acelerar a retomada do nosso faturamento”, diz Rafael Polachini, superintendente de marketing do Habib’s.

Quer saber como ter mais segurança financeira e começar a investir mesmo com pouco dinheiro? Conheça o curso “Comece a poupar: alcance a sua liberdade financeira”, da EXAME Academy

A fim de atrair de volta o consumidor aos salões dos restaurantes, que ficaram fechados enquanto durou a quarentena e ainda operam com capacidade reduzida em várias localidades, o Habib’s pela primeira vez está realizando rodízios de esfirras nas lojas. Por 19,90 reais, o cliente pode comer quantas esfirras quiser de todos os sabores, inclusive alguns doces. A promoção, em vigor de segunda a quarta-feira, começou em 23 de novembro e vai durar duas semanas.

“Temos a misão de oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis”, diz Polachini. “Mas essas ofertas atendem vários perfis de consumidores, das famílias aos grupos de amigos que compram grandes quantidades. Apostamos numa estratégia que combina variedade e bom custo/benefício.”

Conheça as melhores ofertas da Black Friday nas matérias da EXAME

O grupo ao qual pertence o Habib’s, que inclui a rede de restaurantes italianos Ragazzo, também fez uma parceria com o Mercado Pago, braço financeiro do grupo de varejo Mercado Livre. Em todo o mês de novembro, os clientes que pagarem com o código QR compras de pelo menos 10,99 reais terão 10 reais de desconto em qualquer item nos restaurantes do grupo. A promoção só pode ser desfrutada uma vez por CPF.

No Mercado Pago, os clientes também poderão reservar cupons de descontos, nos dias 25, 26 e 27 de novembro que serão válidos para resgate entre 1 e 15 de dezembro. O objetivo é evitar aglomerações nos restaurantes.

No iFood, nos dias 25 e 26 de novembro, vai estar disponível rolar uma oferta de combos de esfirras e kibes do Habib’s e de salgados e massas do Ragazzo por 9,99 reais.