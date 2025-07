Gwyneth Paltrow vira garota-propaganda de empresa envolvida na polêmica do beijo no show do Coldplay

A atriz Gwyneth Paltrow é a nova porta-voz temporária da startup Astronomer — e o timing não poderia ser mais curioso.

A empresa de tecnologia ficou no centro de um escândalo nas últimas semanas após seu então CEO, Andy Byron, e a chefe de RH, Kristin Cabot, serem flagrados na kiss cam (a câmera do beijo tradicional em partidas norte-americanas) durante um show do Coldplay. Ambos eram casados com outros parceiros.

O momento constrangedor viralizou nas redes sociais, gerou demissões e chegou a ser parodiado em programas de TV nos Estados Unidos.

Para surfar (e, talvez, controlar) a onda da fama repentina, a Astronomer decidiu brincar com a situação e convidou ninguém menos que a ex-mulher do vocalista do Coldplay, Chris Martin, para um vídeo institucional.

“Oi, eu sou Gwyneth Paltrow. Fui contratada, de forma muito temporária, para falar em nome dos mais de 300 funcionários da Astronomer”, diz a atriz, em tom bem-humorado, no início do vídeo publicado na sexta-feira à noite.

Veja o vídeo

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

No material, Paltrow responde de forma irônica às perguntas que a empresa tem recebido nos últimos dias.

“Sim, a Astronomer é o melhor lugar para rodar o Apache Airflow”, afirma ela, enquanto o vídeo exibe o texto “OMG, what the actual f.”

Ela também convida o público para um evento de tecnologia que será realizado em setembro e encerra dizendo que a empresa “voltará a fazer o que sabe de melhor: entregar resultados transformadores para seus clientes”.

A Astronomer é especializada em automação de dados e pipelines de inteligência artificial. Embora o vídeo não mencione diretamente o escândalo da kiss cam, a escolha de Paltrow — que foi casada por mais de uma década com Chris Martin — parece ter sido feita com um toque de ironia proposital.