Guaraná Antarctica lança seis sabores escolhidos por consumidores

A marca de refrigerantes Guaraná Antarctica, da fabricante de bebidas Ambev, apresenta a edição especial de 100 anos com seis sabores inéditos: Guaraná Cajá, Cupuaçu, Acerola, Jabuticaba, Uva verde e Erva-mate.

A escolha dos sabores contou com a participação dos consumidores que foram escolhidos para cocriar ao responderem, via internet, quais os novos sabores eles gostariam de adicionar na receita de Guaraná Antarctica. Antes de chegar aos novos sabores, Guaraná recebeu alguns pedidos como sabor jiló, maxixe e jerimum. Ouvindo os brasileiros, a marca apostou em sabores de todos os cantos do país.

“Estamos comemorando 100 anos e deixamos Guaraná Antarctica ainda mais brasileiro. Esta coleção exclusiva e limitada veio para atender ao desejo dos consumidores que constantemente nos pedem por novos sabores. Somos uma marca aberta a escutar e acreditamos no potencial dessa mistura, entre marca e cliente”, diz Julia Chieppe, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

As latinhas da coleção de 100 anos também recebem uma embalagem especial com as ilustrações do artista plástico Andrés Sandoval que, a partir de uma imersão na cultura e na história brasileira criou uma identidade visual. A novidade está disponível em lata de 350 ml nos principais pontos de venda do Brasil.