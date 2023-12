Grupo L’Oréal aposta em marketing de influência e cria Beauté Lab

A Spark, empresa referência em marketing de influência, se une ao Grupo L’Oréal no Brasil em parceria inédita e passa a ser a responsável por todas as estratégias com influenciadores das 21 marcas da companhia no país. A powerhouse chega para alavancar a presença da líder do mercado de beleza no ambiente digital por meio de campanhas inovadoras com criadores de conteúdo.

A partir da parceria, a Spark vai levar, em janeiro de 2024, sua operação já consolidada de São Paulo para a região portuária do Rio de Janeiro, implementando o Beauté Lab – serão mais 60 profissionais especialistas em operação, estratégia, criação, produção e dados, dedicados exclusivamente ao atendimento das marcas do grupo. O grande objetivo é ter uma visão estratégica de todo o portfólio e estar mais conectado e engajado com os consumidores.

“Fomos pioneiros em acreditar no potencial do marketing de influência para os negócios e acompanhamos o seu amadurecimento ao longo dos anos. Prova da importância que a disciplina tomou é esse movimento da maior empresa de beleza do mundo escolhendo um parceiro exclusivo para cuidar de seu amplo portfólio no Brasil. Juntos, vamos alavancar o impacto nos resultados das marcas, combinando criatividade com gestão assertiva de dados”, explica Rafael Coca, co-fundador e CSO da Spark.

Rafael Coca e Raphael Pinho.

A sinergia entre as duas empresas busca fortalecer a atuação da L’Oréal na valorização das belezas brasileiras, reconhecendo toda a sua diversidade e singularidade, com uma ação mais humanizada que sirva de instrumento de empoderamento da autoestima das pessoas.

“Com mais de 20 milhões de criadores de conteúdo no Brasil, atuar na Creators Economy requer que elevemos nossa relação com tantos indivíduos criativos do país. Queremos humanizar e construir relacionamentos de longo prazo para que a disciplina de advocacy vá além da influência e de ser uma parte integrante do negócio, e também nos ajude com o compromisso de impactar positivamente a sociedade, ao ter uma visão real e legítima de uma beleza mais diversa e inclusiva”, conta Allan Peroni, Head de Advocacy e Influência do Grupo L'Oréal no Brasil.